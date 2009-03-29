'El Beşir Katar'da'

El Cezire televizyonu, Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'in Arap Birliği toplantısı için Katar'a gittiğini duyurdu.



El Cezire, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkardığı Beşir'in yarın başlayacak Arap Birliği toplantısı için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğini bildirdi.



Arap Birliği toplantısında UCM'nin savaş suçu işlemekle itham ettiği Beşir'in durumunun ele alınacağı belirtiliyor.



UCM'nin kararından sonra Beşir'in Arap Birliği toplantısına katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. UCM'nin 4 Marttaki tutuklama kararından sonra Eritre, Mısır ve Libya'yı ziyaret eden Beşir'in Arap Birliği toplantısına katılmayacağı ileri sürülmüştü.



Sudan hükümetine yakınlığıyla bilinen Akhir Lahza gazetesi, bugünkü sayısında, Beşir'in Katar'daki toplantıya katılmayacağını yazmıştı.



Topraklarında Amerikan askeri üssü bulunan Katar, Beşir'i ağırlamamaları için baskılara maruz kaldıklarını, ancak buna rağmen Sudan Devlet Başkanını davet ettiklerini bildirmişti.

