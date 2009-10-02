El Baradey İran'ı teftiş edecek

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed El Baradei, İran'ın nükleer programını teftiş için bu ülkeye gidiyor.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Muhammed El Baradey'nin İran'ı ziyaret edeceği bildirildi.



Devlet televizyonu, UAEK sözcülüğüne dayanarak, El Baradey'nin yakın gelecekte Tahran'da temaslarda bulunacağını uyurdu.



İranlı yetkililerin daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette nükleer konularda görüşmelerde bulunulacağı belirtildi.



Tahran yönetimi, yeni nükleer tesisleriyle ilgili 21 eylülde UAEK'ya bilgi vermiş ve kurum müfettişlerinin bu tesislerde denetlemelerde bulunabileceğini açıklamıştı.



İran ve 5 artı 1 ülkeleri, 15 ay aradan sonra dün Cenevre'de ağırlıklı olarak nükleer konularda müzakerelerde bulunmuştu.



Müzakereleri 'başlangıç için olumlu bir adım' olarak değerlendiren taraflar, ekim ayı içinde yeniden bir araya gelme kararı almıştı.