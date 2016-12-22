El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda IŞİD'in intihar saldırısında şehit olan 16 askerden 10'unun kimlikleri belli oldu.

Piyade Binbaşı Bülent Albayrak

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber iletildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi'nde şehidin babası Hasan Albayrak'ın yaşadığı eve geldi.

Acı haberi alınca fenalaşan baba Albayrak'a sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayrağı asılan eve gelen şehit babasının komşuları, taziyelerini iletti.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş



Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş'ın, İzmir'deki babaevine acı haber ulaştı. Merkeze bağlı Gaziemir ilçesinde oturan 30 yaşındaki şehidin annesi Zeynep (54) ve emekli özel harekat polisi babası Süleyman Sırrı Yavaş'a (58) şehadet haberi, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Ailenin Gaziemir’deki evinin kapısını çaldıklarında dışarı eşi emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş ile çıkan şehit annesi Zeynep Yavaş, "Sakın öyle bir şey söylemeyin" diyerek feryat etti. Ailenin acısını ilk olarak eve gelen yetkililer ile komşuları paylaştı.

Haberi duyan yakınları da eve akın etti. Bu arada şehit askerin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağına dev Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Astsubay Yavaş, İzmir’e en son Ramazan Bayramı’nda geldiği, zaman zaman ailesini arayarak operasyonların yapıldığını ancak kendisinin iyi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar



Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan askerlerden 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın Elazığ’daki baba evine acı haber ulaştı.

Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak 11 numaradaki baba evine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez de şehidin baba evine giderek yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit ailesinin evine, itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı. Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları da eve gelerek şehidin annesi Songül ve babası Muzaffer Pınar’ı teselli etmeye çalıştı. Muzaffer ve Songül Pınar çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Komando Astsubay Göktan Özüpek



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresinde bombalı araçlarla yapılan intihar saldırısında şehit olan 23 yaşındaki Komando Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan ailesine acı haber iletildi.

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, İl Müftüsü İsmail Bayrak ve askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için şehit Özüpek'in İstasyon Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve geldi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren anne Sevim Özüpek'e, sağlık ekipleri müdahale etti.

Uzman Çavuş Ferhat Demir



Bursalı piyade uzman çavuş Ferhat Demir, yaşanan çatışmada şehit oldu. Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde oturan ve Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Demir'in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Yıldırımlı kardeşimiz Ferhat Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Uzman Çavuş Burak Boz



Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş Burak Boz’un acı haberi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş’un Ereğli ilçesindeki ailesine acı haber gece saatlerinde verildi. İlçenin Cinler Mahallesi'nde oturan aileye haberin verilmesinin ardından eve Türk Bayrağı asıldı. 27 yaşındaki Uzman Çavuş Boz'un 7 yıldır görev yaptığı ve operasyona kendi isteği ile katıldığı öğrenildi.

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

Fırat Kalkanı Harekatı’nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz şehit oldu. Burdur’un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Aliihsan Avcı’nın evine gelen Çavdır Kaymakamı, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Hüseyin Uğurel ve Piyade Yarbay Deniz Çetinkaya acı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Ali Yılmaz’ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya’da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur’a yola çıktığı kaydedildi.

Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya



Kayseri, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında 2 şehit verdi.

El Bab’da dün meydana gelen çatışmada şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 çocuk babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya’nın Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem vardı.

Uzman Çavuş Osman Çelik



Kayseri’nin Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı El Bab’daki ikinci şehidi piyade uzman çavuş Osman Çelik’in bekar olduğu, Kocasinan İlçesi Argıncık Alsancak mahallesinde ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi.

Uzman Çavuş Hasan Kavuz

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un ailesine acı haber ulaştı.

İstanbul’da yaşayan ailenin aslen Samsun’un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz’un acı haberle birlikte Samsun’a gelmek üzere İstanbul’dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü’nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.

Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın

Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda DEAŞ’ın intihar saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın (24) Tokat’ın Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ikamet eden annesine acı haber ulaştı.

2 çocuk annesi Asuman Şerbetçi’ye acı haber askeri görevliler tarafından verildi. Şehidin evinin önüne belediye tarafından Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yaklaşık 24 gün önce Özge İslam’la nişanlandığı ve önümüzdeki yıl için düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehidin anne ve babasının yaklaşık 16 yıl önce boşandığı, şehidin babası Şemsettin Yalçın'ın İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. Anne Şerbetçi’nin Erbaa’dan, baba Yalçın’ın ise İstanbul’dan Gaziantep'e oğullarının cenazesini almaya gittiği kaydedildi.

Uzman Çavuş Akın Acar



Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın Tekirdağ Çorlu’daki evine ateş düştü.

Askerliğini yeni bitirdiği ve askerliğe uzman çavuş olarak devam ettiği öğrenilen aslen Samsun nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Acar'ın ailesine ilk haberi, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu Merkez Komutanlığı görevlileri verdi.