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El Bab'da ÖSO alanına bombalı saldırı; 12 ölü, 30 yaralı

Durumu ciddi olan bazı yararlılar Türkiye'deki hastanelere sevk edildi

15 Ocak 2017 22:32

Suriye'nin El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin toplanma alanına bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi öldü 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın bölge kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, IŞİD, Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırdı.

Bombalı saldırıda ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan bazı yararlılar Türkiye'deki hastanelere sevk edildi.

Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait unsurların saldırı bölgesinde bulunmadığı öğrenildi.

 

Yaralılar Kilis'e getirildi

 

Suriye'de El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda yaralanan 15 Suriyeli, Kilis'e getirildi.

Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırının ardından, yaralanan Suriyeliler, yakınları tarafından Çobanbey sınır hattına alındı.

Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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El BabÖzgür Suriye OrdususaldırıIŞİD

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