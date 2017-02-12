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El Bab'da 1 asker daha şehit oldu

Çıkan çatışmada 3 asker de yaralandı

12 Şubat 2017 14:55

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bab'da IŞİD üyeleriyle çıkan çatışmada bir asker daha şehit oldu. 173 gündür devam eden harekâtta şehit olan asker sayısı 66'ya yükseldi.

TSK tarafından yapılan açıklamada 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu açıklama şöyle: 

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 12 Şubat 2017 tarihinde sabah 09:30 sularında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.  

 

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