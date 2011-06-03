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Dünya

EL ARABİYE: SALİH HAYATTA SANA (A.A)

03 Haziran 2011 19:09

-EL ARABİYE: SALİH HAYATTA SANA (A.A) - 03.06.2011 - Yemen'de Devlet Başkanlığı sarayına havan topu mermisinin isabet etmesinden sonra Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in öldüğü iddialarının ardından bir yetkili, iddiaları yalanlayarak Salih'in hayatta ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.  El Arabiye televizyonu, Salih'in "hayatta olduğu" yolunda haber verdi. İktidar partisinden bir yetkili, El Arabiye'ye "Salih'in durumunun iyi olduğunu" söyledi. Yemen'deki bir muhalefet televizyonu, Salih'in öldürüldüğünü iddia etmişti. Sana'daki sokak çatışmaları sırasında Devlet Başkanlığına havan topu mermisinin isabet ettiği, Salih ile başbakan ve meclis başkanının yaralandığı haber verilmişti.  Bir güvenlik kaynağı da AFP'ye yaptığı açıklamada Salih'in ve Başbakan Ali Muhammer Mücaver'in saldırıda yaralandığını belirtti. Reuters ajansı, ayrıca bir yetkiliye dayanarak, Salih'in bir saat içinde ulusa sesleneceğini duyurdu.

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