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Dünya

El Arabiya: Mübarek Mısır'ı terk etti

Dubai merkezli El Arabiya'nın iddiasına göre ise, Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek Mısır'ı terketti.

11 Şubat 2011 02:00

T24 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yine istifa etmemesi sokaklarda bardağı taşırdı. Göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Devlet Televizyonu ve Enformasyon Bakanlığı'nı kuşattı. Bazı subayların da protestoculara katıldığı belirtilirken, ordu Mübarek'ten yana tavır koydu. Ancak büyük gösterilerin bugün cuma namazı sonrası yapılması bekleniyor. Muhalefet, 20 milyon kişiyi meydanlara toplamaya çalışıyor. El Arabiya'nın iddiasına göre ise, Mübarek Mısır'ı terketti.

El Arabiye televizyonu, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile ailesinin Mısır'dan ayrıldığını duyurdu.

Kaynak verilmeyen haberde, Mübarek'in askeri bir havalimanından ayrılarak bilinmeyen bir yere gittiğini bildirildi.

Mübarek'in dünkü açıklamasında istifa etmeyip, sadece yetkilerinin bir kısmını yardımcısı Ömer Süleyman'a devretmesi protestocuları tatmin etmedi. Kızgın kalabalığın adresi yine başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı oldu.

Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzbinler, Mübarek'in açıklamasının ardından harekete geçti. Açıklamanın yayımlandığı Devlet Televizyonu ile Enformasyon Bakanlığını kuşattı. Bir başka hedef de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ydı.

Göstericilerin çalışanların devlet televizyonlarına girişine izin vermedikleri belirtiliyor.

Sadece Kahire'de değil, Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı İskenderiye'de halk sokaklardaydı. Protestocular, "Mübarek defol", "Ne Mübarek'i, ne Süleyman'ı, ne de orduyu istiyoruz" sloganları attı.

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