El Arabiya, Gülen röportajını kaldırdı, Youtube'dan sildi

Suudi televizyonu El Arabiya, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fetullah Gülen ile yaptığı röportajı, sitesinden ve YouTube'dan sildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gülen, Dubai merkezli Suudi televizyonu El Arabiya'ya röportaj verdi.

Gülen'in Türkiye'ye yönelik suçlamalarını içeren röportajın görüntüleri, El Arabiya'nıninternet sitesinde ve YouTube hesabında yayınlandı.

Ancak kanal, daha sonra her iki görüntüyü de sildi. El Arabiya, röportajın neden silindiğine dair açıklama yaptı.