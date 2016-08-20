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15 Temmuz Darbe Girişimi

El Arabiya, Gülen röportajını kaldırdı, Youtube'dan sildi

El Arabiya, röportajın neden silindiğine dair açıklama yaptı

20 Ağustos 2016 20:21

Suudi televizyonu El Arabiya, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fetullah Gülen ile yaptığı röportajı, sitesinden ve YouTube'dan sildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gülen, Dubai merkezli Suudi televizyonu El Arabiya'ya röportaj verdi.

Gülen'in Türkiye'ye yönelik suçlamalarını içeren röportajın görüntüleri, El Arabiya'nıninternet sitesinde ve YouTube hesabında yayınlandı.

Ancak kanal, daha sonra her iki görüntüyü de sildi. El Arabiya, röportajın neden silindiğine dair açıklama yaptı.

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darbe girişimiFethullah GülenSuudi Arabistan

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