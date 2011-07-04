-EL ARABİ'NİN GENEL SEKRETERLİĞİ RESMİLEŞTİ KAHİRE (A.A) - 04.07.2011 - Mısırlı Amr Musa, Arap Birliği Genel Sekreterliği görevini resmen Nebil El Arabi'ye devretti. Mısır'ın resmi ajansı Mena'daki haberde, 10 yıldır bu görevi yürüten Musa'nın vatandaşı Nebil El Arabi'ye dün resmen görevini devrettiğini duyurdu. El Arabi, 15 Mayıs'ta Musa'nın yerine seçilmişti. Merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Arap Birliği'nin 22 üyesi bulunuyor. 75 yaşındaki eski BM Büyükelçisi El Arabi aynı zamanda bir uluslararası hukuk uzmanı ve 2001'de Uluslararası Adaleti Divanı'nda görev yaptı. Genç bir diplomat olarak 1978/1979'da İsrail ile barış müzakerelerine katılmış olan El Arabi, 11 Şubat'ta Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra dışişleri bakanı olarak görevlendirilmişti. 75 yaşındaki Amr Musa da 1991 ile 2001 arasında Mübarek'in Dışişleri Bakanlığını yaptı. Daha sonra Arap Birliği Genel Sekreterliğine seçilen Musa'nın yıl sonunda yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koyması bekleniyor.