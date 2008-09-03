El arabasından gökyüzüne

Bursa'da, makine teknisyeni Sebahattin Çetin, yurtdışından 18 bin YTL'ye getirtebileceği paraşüt kanatlı motorlu hava aracını (Paramotor trike) 3 bin YTL'ye imal etti.



Havacılık meraklısı Çetin'in gökyüzüne kanat açmasını sağlayan "Paramotor trike"ı oluşturan parçalar arasında, bir inşaat el arabasının tekerleği de bulunuyor. Sebahattin Çetin (38), havacılığa lise döneminden beri ilgisi olduğunu belirterek, zaman içinde yamaç paraşütü kullanmayı öğrendiğini ve uçuş zevkini tattığını söyledi.



Tekerlekli oturma yeri olan, pervane vasıtasıyla yüksek bir yere gerek kalmadan düz zeminden kalkış yapabilen "Paramotor trike"ı gördükten sonra, kendisinin de bu aracı yapmaya karar verdiğini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Böyle bir aracı yurt dışından getirmek çok yüksek paralara mal oluyor. Ben de teknisyen olarak 'Niye kendim yapmayayım' dedim. İlk etapta bir motosikletin motorunu alarak, gereksiz kısımlarını attım ve modifiye ederek uçuşa hazır hale getirdim. Ahşap pervane kullandım. Tasarımı tamamıyla bana ait oturma yerinde de ön tekerlek olarak scooter tekerleği, inşaat el arabasının tekerleğini de arka tekerlek olarak kullandım. Tamamıyla kendi imkanlarımızla, bulabildiğimiz malzemelerle, hava aracı yaptım. Böylelikle yurt dışından 18 bin YTL'ye mal olacak "paramotor trike"ı, 3 bin YTL'ye mal etmiş oldum."



Çetin, "paramotor trike"ı yapmasının bir yılı bulduğunu, yapım aşamasında dengeden kaynaklı ufak tefek kazalar yaşadığını anlatarak, şöyle devam etti:"Türkiye'de böyle bir hava aracı üretimi yok. Yurt dışından aracı getiren fazla kişi de bulunmuyor. Yaptığım "paramotor trike"ı görenler, kendilerine de yapmamı istedi ama maddi imkanım yok. Çalıştığım yer başka kente taşındığı için 3 aydan beri işsizim. Maddi destek bulabildiğim takdirde, 'paramotor trike'ı Türkiye'de üretebilirim."



'Havadayken komşularıma selam veriyorum'



Eşi ve biri kız iki çocuğuyla alt katı atölye haline getirilmiş kendine ait bir evde yaşayan Çetin, ailesinin de hobisini desteklediğini ifade etti. Çetin, yamaç paraşütünde oğlu ve kızıyla birlikte uçuşlar yaptığını fakat yükseklik korkusu olan eşini bu keyfi yaşamaya ikna edemediğini belirterek, "Kaldırımda yürümenin de riski vardır ama kurallarına uygun kullanırsak, 'paramotor trike'ın hiçbir tehlikesi yok" dedi.



Arkadaşlarının genelde kendisine "Sebo" diye hitap ettiğini belirten Çetin, "Yaptığım 'paramotor trike'a da 'Sebo' ismini verdim. Havadayken korna çalarak selam verdiğim arkadaş ve komşularımız da çalışmalarımı ilgiyle izliyor. Onlar bize değişik bir kişilik olarak bakıyor" diye konuştu. THK'nın Eskişehir'deki "Microlight" uçak kursuna gitmeyi planladığını ifade eden Çetin, elinde bulunan uçak motorunu kullanarak, "Microlight" uçak yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.