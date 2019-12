El Al Türkiye pazarına döndü

T24 -

Heron krizi

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve İsrail sivil havacılık yetkililerinin 28 Aralık 2009'da Ankara'da yaptığı müzakerelerde, her iki ülke arasında birden fazla havayolu işletmesinin uçması konusunda anlaşma sağlandı.İki ülke arasında 1951 yılında imzalanan anlaşmanın günün koşullarına cevap vermemesi nedeniyle bir araya gelen heyetler, yeni uçuş noktalarını içeren, frekans kısıtlamalarının kaldırıldığı ve çoklu tayin içeren çok önemli bir anlaşmaya imza attı.Anlaşmaya göre, her iki ülkede belirlenen noktalara uçuş gerçekleştirmek için Türkiye ve İsrail birden fazla havayolu şirketini tayin edilebilecek.Anlaşma çerçevesinde, Türk havayolu işletmeleri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Dalaman'dan İsrail'deki Tel Aviv, Haifa ve Ovda/Eilat noktalarına uçuş gerçekleştirebilecek. İsrailli havayolu işletmeleri de İsrail'deki bu üç şehirden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Dalaman'a tarifeli sefer düzenleyebilecek.Tarifeli sefer noktaları arasında frekans ve kapasite kısıtlaması olmaksızın yolcu ve kargo seferleri yapmaları konusunda mutabık kalan taraflar ayrıca, havayolu şirketlerinin herhangi bir hava aracı tipine yönelik sınırlamaların da kaldırılmasına karar verdi.Anlaşma ile Türk ve İsrailli taşıyıcıların birbirleriyle ve üçüncü ülke havayolu şirketleri ile kod paylaşım anlaşmaları yapabilmelerinin hukuki zemini de hazırlanmış oldu.Ekim ayı içerisinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, İsrail'in de katıldığı ve dahil olduğu Anadolu Kartalı askeri tatbikatının uluslararası bölümü iptal edilmişti. Bu durum İsrail ile Türkiye arasında yeni bir krizin yaşanmasına yol açmıştı.Başbakan Erdoğan'ın ekim ayındaki Irak ziyareti öncesi kendisine, İsrail'in de bulunduğu tatbikatın iptalinin arkasında yatan nedenin ardında, insansız hava aracı Heron için 4 yıl önce 183 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmasının sonrası teslim sürecinde yaşanan sıkıntılar bulunup bulunmadığı sorulmuştu.Başbakan ise bu soruya "Halkın talepleri bu yöndedir, bu yönde hareket edilmiştir" şeklinde cevap vermişti.Gazeteci Mehmet Ali Kışlalı da konuyla ilgili olarak Akşam gazetesine “İsrail’den alınan ancak bir türlü TSK envanterine giremeyen Heronların bu krizde etkisi olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.Bir süre sonra da Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül CNN Türk'te katıldığı bir programda, İsrail'e 50 günlük süre tanındığını ifade edip, süre zarfında teslimin gerçekleşmemesi halinde ihalenin iptal edilebileceğini ifade etmişti.