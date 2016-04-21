Ekvador'da deprem sonrası olağanüstü önlemler



Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, depremin yaklaşık 3 milyar dolarlık hasara yol açtığını söyledi. Correa'ın açıkladığı kararların başında katma değer vergisinin bir yıl boyunca 2 puanlık artışla yüzde 14'e çıkarılması geliyor.

Milyonerlerin servetinden kesilecek

Her bin dolarlık maaş başına bir günlük ücret kesilecek. Banka faiz gelirlerinden bir kereliğine mahsus olmak üzere yüzde 3'lük kesinti yapılacak. Serveti bir milyon doları aşan kişiler bunun yüzde 0,9'luk kısmını devlete ödeyecek. Ekvador Devlet Başkanı Correa, devlete ait bazı mülklerin satışa çıkarılacağını da duyurdu.

Ölü sayısı tırmanıyor, binlerce kişi evsiz

Cumartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı resmi rakamlara göre 525'e çıktı. Yetkililer depremin vurduğu bölgelerde hâlâ yüzlerce kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini söyledi. Ülke deprem sonrası artçılarla sarsılmaya devam ediyor. Depremde evini kaybeden binlerce kişi yardıma muhtaç duruma düştü.