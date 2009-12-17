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Dünya

Ekvador'da 5.2 ton kokain ele geçirildi

Ekvador'da düzenlenen operasyonda 5.2 ton kokain ele geçirildi, olayla ilgili olarak biri Fransız, 3 kişi tutuklandı.

17 Aralık 2009 02:00

T24 - Latin Amerika ülkesi Ekvador'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5.2 ton kokain ele geçirildi, olayla ilgili olarak biri Fransız, diğerleri Kolombiyalı ve Ekvadorlu, 3 kişi tutuklandı.

Ekvador polisinin verdiği bilgiye göre, Avrupa'ya götürülmek istenen uyuşturucu, Ekvador'un güneybatısında bulunan Guayaquil limanında geçen pazartesi günü ele geçirildi.

Ülkenin başkenti Quito'ya 270 kilometre mesafedeki ve başkenti Guayaquil olan Guayas eyaletinin polis şefi general Wilson Alulema AFP'ye yaptığı açıklamada, ele geçirilen kokain miktarının, yıl başından beri ele geçirilen bütün kokain miktarının neredeyse yüzde 10'unu teşkil ettiğini belirtti.

Ekvador güvenlik güçleri 2009 yılının başından bu yana, 60 tondan fazla kokain ele geçirdi. Bunun, 2008 yılına göre yüzde 45 artış anlamına geldiği bildirildi.

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