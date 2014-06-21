Ekvador şansını sürdürdü!

2014 Dünya Kupası E Grubu maçında Ekvador, Honduras'ı 2-1 yendi ve gruptaki ilk puanlarını aldı.

2014 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun iki puansız takımı Ekvador ile Honduras karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 Ekvador kazandı.

Honduras maçın 31. dakikasında Carlos Costly'nin attığı golle öne geçse de, Ekvador takımı Enner Valencia'nın 34. ve 65. dakikalarda kaydettiği gollerle galip gelmesini bildi ve grupta 3 puana yükseldi. Honduras ise bu mağlubiyetle ikinci maçından da puan çıkaramamış oldu.

E Grubu'ndaki diğer takımlardan Fransa'nın 6, İsviçre'nin ise 3 puanı bulunuyor. Grubun son haftasında Honduras-İsviçre ve Ekvador-Fransa maçları oynanacak.