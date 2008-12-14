Ekvador: Dış borçlarımız yasadışı, ödemeyeceğiz

Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, 10 milyar dolarlık dış borcu gayrimeşru ilan etti ve ödemeyi düşünmediklerini kaydetti. Yabancı kredi kuruluşlarına da "Canavar" dedi.



Latin Amerika'nın küçük ülkelerinden birisi olan Ekvador'un Devlet Başkanı Rafael Correa, 10 milyar doları bulan dış borçlarını ödemeyeceklerini açıkladı. Ekvador'un borcunun 10 milyar dolarlık bölümünün gayrimeşru şekilde önceki yönetim tarafından oluşturulduğunu ifade eden Correa, "Başkan olarak yasadışı bir biçimde oluşturulmuş bir borcu ödeyemem" dedi. Correa, "Canavar" olarak nitelendirdiği yabancı kredi kuruluşlarıyla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu da ifade etti. Ekvador Devlet Başkanı yarın vadesi dolacak olan 385 milyon dolarlık tahvilin 30.6 milyon dolarlık faiz ödemesini yapmayacağını açıkladı. Ekvador daha önce de 2012, 2015 ve 2030 vadeli toplam 3.8 milyar dolarlık global bonolarını feshetmek için yargı yoluna başvurmuştu.



Arjantin'den beri ilk



Bu açıklamayla birlikte Latin Amerika'da Arjantin'in krize düştüğü 2001 yılından bu yana ilk kez bir ülke borçlarını ödemeyeceğini açıkladı. Bir yeniden yapılandırma planı açıklayacaklarını belirten Correa, bu kararını kasım ayında yapılan bir iç soruşturmadan sonra aldı. Bu soruşturmada çıkan sonuçlara göre ülkenin 10 milyar dolarlık borcunun yüzde 40'lık bölümü eski bürokrat, bankacı ve siyasilerin sorumsuz ve yasadışı bono hareketlerinden kaynaklanıyor. Ülkenin dış borcu toplamı toplam gayri safi milli gelirin yüzde 20'sini oluşturuyor. Correa seçilmeden önce parayı faiz ödemek yerine kamu programlarına aktaracağı sözü vermişti. Petrol geliri ülkenin milli gelirinin yüzde 40'ını oluştururken analistler bu kararın ülkeyi dış finansman bulmaktan uzaklaştıracağını petrol fiyatlarının böyle devam ettiği bir ortamda bütçe açıklarına yol açabileceğini dile getirdi.



Correa: İran'dan finansman desteği isteyebiliriz



Ekvador'un 10 milyar doları bulan dış borcunu ödemeyeceği açıklaması aslında sürpriz olmadı. Devlet Başkanı Rafael Correa kasım ayında yaptığı açıklamada bono faizi ödemelerinin dondurulacağını ve ödemesiz süreye geçmek istediklerini söylemişti. Correa geçen hafta İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Hatta bu ülkeden finansman desteği isteyebileceğini açıkladı.

