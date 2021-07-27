Ekvador'da mahkeme, Assange'ın vatandaşlığının geri alınmasına yeşil ışık yaktı

T24 Dış Haberler

Ekvador'da mahkeme, Wikileaks'in Britanya'da tutuklu bulunan kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın vatandaşlığının geri alınmasına yeşil ışık yaktı.

Ekvador, Avustralya doğumlu Assange'a 2017 yılında, Wikileaks kurucusunun cinsel saldırıyla suçlandığı İsveç'e iade edilmemek için sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşarken vatandaşlık vermişti.

Assange'ın avukatı Carlos Poveda, Sputnik'e yaptığı açıklamada mahkemenin vatandaşlığın kaldırılması için Dışişleri Bakanlığı'nın kriterlerini kabul ettiklerine dair bilgilendirmeyi pazartesi kendilerine ilettiklerini ifade etti.

Savunmanın hala karara itiraz etme hakkı bulunuyor.