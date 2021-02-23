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Dünya

Ekvador’da 3 hapishanede isyan çıktı: Polis müdahalesi sonucu 50 kişi yaşamını yitirdi

23 Şubat 2021 23:50

Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanede çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucu en az 50 mahkûm hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanede isyan çıktı. Ulusal Polis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, isyanların Guayas, Azuay ve Cotopaxi kentlerinde bulunan hapishanelerde çıktığı ve isyan sonucu en az 50 mahkûmun hayatını kaybettiği aktarıldı. Cotopaxi hapishanesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı rapor edilirken, Polis, durumu kontrol altına almak için hapishanelere ek kuvvetler yerleştirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isyanların “suç örgütleri” tarafından birkaç cezaevinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. (İHA)

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