Ekşisözlük’te takipsizlik kararı

23 Mayıs 2007’de yürürlüğe giren 5651 Sayılı Yasa’nın 9’uncu maddesinin uygulandığı kararlar da var. Bunlardan biri de Ekşisözlük hakkında. FEM Dershaneleri’nin Fethullah Gülen cemaatine ait olduğuna ve cemaatle ilgili yapılan yorumlar nedeniyle tedbir kararında talebinde bulunuldu.



Tedbir talebi düştü



Ancak Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi İlker Tanır, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki” Kanunun 9’uncu maddesine göre karar verdi.



Tanır kararında, “5651 sayılı yasanın 9’uncu maddesi gereğince internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki yasa gereğince, kişi ve kuruluşların yerleşim yeri Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak yayın içeriğinin veya yayının yayından çıkarılmasını istemeleri gerekmekte olup, yayından çıkarma istemi konusunda mahkememiz görevli olmadığından tedbir kararı verilmesine gerek yoktur” dedi.



Mahkemenin bu kararından sonra davalı avukatları, görevli sulh ceza mahkemesine 15 günlük yasal süresinde başvurmadı. Bu nedenle tedbir talebi ortadan kalktı. Ancak aynı konuda açılan tazminat davası nedeniyle Ekşisözlük sakıncalı bu yorumları siteden çıkarttı. Böylece ne Ekşisözlük kapandı, ne de sakıncalı bulunan yayınlar sitede kalmış oldu.





