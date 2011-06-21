Ekşisözlük'çüler ifade verdi

T24- İstanbul polisinin, yaklaşık 50 ekşisözlük yazarını sitedeki bazı dini konulu başlıklar nedeniyle ifadeye çağırdığı ortaya çıktı.



Ekşisözlük sitesinde büyük tartışmaya yol açan olay “ekşisözlük’ün yazar bilgilerini polise vermesi” başlığı altında tartışıldı. İddiaya göre ekşisözlük yöneticileri polisin isteği üzerine bazı yazarların kimlik bilgilerini verdi. Bunun üzerine polis yazarları ifadeye çağırdı. Site yöneticileri eleştiri konusu olurken, ‘degisen’ ismini kullanan bir yazar şu entry’yi (sözlükte yazılan madde) girdi:

“Bugün itibariyle Gayrettepe’de Bilişim Suçları biriminden iki memur arkadaşa ifademi verdim. Yalnız başlıktaki dezenformasyonu düzeltmek lazım. Memurlara sorduğum ve net cevap aldığım üzere ekşisözlük’ten herhangi bir bilgi talepleri olmamıştır. ADSL kaydı üzerinden gelmektedirler. Eldeki diğer bilgiler; toplam yaklaşık 50 yazar için ifade almaktadırlar. 14’erlik gruplar halinde yazarları ekipler arasında paylaştırmışlar. Şikâyetçi Adnan Oktar. Suçlama halkın manevi değerlerini rencide etmek gibi bir madde.

Yalan, sıkma falan diyenlere ifade fotokopimin scan’ini zevkle yollayabilirim. Buradan polis arkadaşlara çok teşekkür ederim. Kibar, anlayışlı davranışları için. Biri ile sigara bile içtik. Güzel muhabbet ettik. Senin benim gibi adamlar neticede.”

Tartışmanın başlamasıyla bazı yazarlar arasında varolan entry’leri silme tartışması da yaşandı.