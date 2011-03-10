-EKSİKLER AYKUT KOCAMAN'I ZORLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 13 Mart Pazar günü Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, eksikler can sıkıyor. Gökhan Gönül ve Selçuk'un sakatlık durumlarının ardından geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında Lugano ve Andre Santos'un gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşmesi, Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı zorlayacak. Kocaman, takım savunmasında, eksikler nedeniyle son dönemde çok fazla şans vermediği Caner, İlhan ve Bilica alternatiflerini değerlendirecek. Andre Santos'un yokluğunda savunmanın solunda Caner'i görevlendirmesi beklenen Kocaman, Lugano'nun yerinde de İlhan ve Bilica tercihini kullanacak. Sol kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül ve dün topla çalışmasına rağmen Twitter'daki mesajında "Konyaspor maçında oynamayı çok istiyorum ama zor görünüyor" açıklamasını yapan Selçuk'un 26. haftadaki Galatasaray derbisi düşünülerek riske edilmemesi bekleniyor. -CANER'E 5 HAFTA SONRA 3 DAKİKA FORMA- Andre Santos'un yerinde görev alması beklenen Caner, ligde 5 hafta sonra 24. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alarak, 3 dakika forma şansı buldu. Gençlerbirliği ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Ocak'ta yapılan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra ihraç sonrası maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle de 3 maç ceza alan Caner, 22. haftadaki Beşiktaş maçının ardından cezasını tamamlamasına rağmen, 23. haftadaki Kasımpaşa maçının kadrosuna girememişti. Geçen hafta Başkent deplasmanında 18 kişilik kadroda yer alan Caner, maçın 87. dakikasında oyuna dahil olarak haftalar sonra forma giymişti. Kocaman'ın Lugano'nun yerine dünkü antrenmanda Yobo'nun yanında denediği İlhan, son 5 lig maçında 18 kişilik kadrolarda yedekler arasında yer alıp, 20. haftadaki Manisaspor karşılaşmasında son dakikada oyuna girmişti. Kocaman'ın alternatifleri arasında yer alan Bilica ise ligde en son 11. haftadaki Eskişehirspor maçında oynamıştı. Sezonun ikinci yarısında bir çok maçta sakatlık ve cezalar nedeniyle yaşadığı eksikliklerden etkilenmeden yoluna devam eden Fenerbahçe, Gökhan ve Selçuk'un olmaması durumunda as kadrodan 4 eksikle Konyaspor karşısında mücadele edecek.