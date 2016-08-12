"Eksik kalan darbeyi AKP tamamlıyor"

Celal Başlangıç*

Eğer bu kanlı askeri darbe girişimi başarıya ulaşsaydı…

Bu ülkede demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin son kalan kırıntıları da askıya alınacaktı.

Aynen şimdi olduğu gibi…

Eğer bu askeri darbe başarıya ulaşsaydı…

20-25 günde tamı tamına 76 bin 100 kamu personeli görevden uzaklaştırılacak; 3 bin 83 polis, 7 bin 248 asker, 2 bin 248 hakim ve savcı, 119 mülki idare amiri, 4 bin 161 sivil tutuklanacaktı. 7 bin 173 kişi “adli kontrol” altına alınacaktı.

Eğer bu askeri darbe başarıya ulaşsaydı…

Gözaltına alınanlara işkence yapılacak, cezaevleri dolup taşacak, tutuklu ve hükümlü sayısı yedi ay gibi kısa bir sürede yüzde 52 artacak, mahkumlar merdiven altlarında, koridorlarda nöbetleşe yatacaklardı. Bir anda cezaevleri aynen 12 Eylül’de olduğu gibi birer işkencehaneye dönüşecek, mahkumların var olan sınırlı hakları tümüyle ortadan kaldırılacaktı.

Tıpkı bugün olduğu gibi…

Eğer bu askeri darbe başarıya ulaşsaydı…

İktidara el koyan Yurtta Sulh Konseyi tüm ülkede “olağanüstü yönetim” ilan edecek, Kanun Hükmünde Kararname niteliğinde “konsey bildirileri” ile Türkiye’yi yönetecekti. Gözaltı süresini 30 güne çıkartacaktı. Bazı üniversiteleri, hastaneleri, sağlık kuruluşlarını, binden fazla ilkokulu, ortaokulu ve liseyi kapatacak; bazı gazete, televizyon, yayınevi ve internet sitesinin yayınını durduracaktı. Onlarca gazeteciyi ve yazarı yaptıkları haberler, yazdıkları makaleler nedeniyle gözaltına alıp karakoldan adliyeye, adliyeden cezaevine ters kelepçeyle taşıyacaktı. 70 bine yakın gazetecinin, avukatın, akademisyenin pasaportlarını iptal edecekti.

Eğer bu askeri darbe başarılı olsaydı…

AKP yarım kalmış bir darbeyi tamamlama fırsatı bulamayacaktı.

İyi ki başarısız olmuş bu darbe girişimi!

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