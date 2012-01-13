-Eksik hizmet süresi için kanun teklifi TBMM (A.A) - 13.01.2012 - CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 4 milletvekili, yaş haddinden emekliliğe hak kazanan ancak eksik hizmet süresi nedeniyle bu haktan yararlanamayanlar için kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklif, tabi olduğu sosyal güvenlik kanuna göre emekli olabilme yaşını doldurduğu halde mücbir sebeplerle tamamlayamadıkları eksik süreleri olduğu için emekli olamayanlara borçlanma yoluyla eksik sürelerini tamamlama ve emekli olma hakkı tanıyor. Teklif, 2000 yılından önce vergi mükellefi olup da kendi hesabına bağımsız çalışanların, vergi mükellefiyetini belgeledikleri sürenin hizmetlerinden sayılmasının da önünü açıyor. Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de yaş haddinden hak kazanıp, hizmet süresi eksik olduğu için emekli olamayan 300-350 bin kişinin olduğu ve bu durumun aileleriyle birlikte 1-1,5 milyon insanı etkilediği ifade edilerek, düzenlemenin bu sorunu gidermeye dönük olduğunu kaydedildi.