Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, bu karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Bu iki ismin yokluğunda yarınki karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

Deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi.

Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu.

Deplasmanda sadece 6 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 7 karşılaşmayı ise kazanamadı.

Bu sezon 18 Eylül 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki dış saha maçlarında Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, sezonun ilk deplasman maçında ise Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ta 11 eksik

Koronavirüs vakalarıyla sarsılan Beşiktaş'ta, sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman, Alex Teixeira, Cyle Larin, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal maç kadrosunda yer almıyorlar. Salih Uçan da sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Rizespor'da Covid-19 temaslısı oldukları için ülkelerinde karantina süreleri devam eden Yannick Bolasie ve Luic Remy kadroda yer almayacak. Yeşil-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Ronaldo Mendes ve Aminu Umar takımın son çalışmasına katıldı. Bu oyuncularla ilgili kararı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, sağlık kurulunun raporu doğrultusunda verecek.

İlk 11'ler

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Boyd, Djokovic, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan İlkhan, Batshuayi, Güven