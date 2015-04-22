Eksik aşı can alıyor



Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası öncesinde yapılan açıklamaya göre, günümüzde her beş çocuktan biri ağır veya ölümcül olabilen bulaşıcı hastalıklara karşı yeterli şekilde aşılanmıyor.

2012 yılında Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olan 194 ülkenin tümü, tüm insanların temel koruyucu aşılara ulaşımının sağlanması için bir eylem planını hayata geçirmişti. Ancak buna rağmen dünya üzerindeki çocukların yaklaşık yüzde 16'sının halen kızamık aşısı bulunmuyor.

Bu konudaki en güncel veriler 2013 yılına ait. Söz konusu verilere göre 2013 yılında dünya çapında yaklaşık 145 bin 700 kişi kızamık yüzünden hayatını kaybetti. Yine 2013 yılına ait verilere göre 22 milyon çocuk difteri, boğmaca ve tetanoza karşı temel bağışıklığın sağlanması için gereken üç doz aşıya sahip değil.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'ne göre geçen yıllarda bağışıklama konusunda genel anlamda büyük adımlar atıldı. Buna göre 1970'li yıllarda yüzde 5 olan genel aşılama oranı, 2013 yılında yüzde 80'in üzerine çıktı.

Koruyucu aşıların günümüzde 2 ila 3 milyon ölümü engellediği tahmin ediliyor.