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Ekşi Sözlük'ün birincisi

Ekşi Sözlük yazarlarının vizyondaki filmler arasında yapılan oylamada “Kurtuluş Son Durak” birinci oldu.

15 Ocak 2012 02:00



 T24-Ekşi Sözlük yazarlarının sinema blog’unda vizyondaki filmler arasında yapılan oylamada “Kurtuluş Son Durak” birinci oldu.




Hürriyet'in haberine göre, 6 Ocak’ta Türkiye ve Avrupa’da vizyona giren komedi filmi “Kurtuluş Son Durak”, sinema seyircisinin beğenisini kazandı. İstanbul-Kurtuluş’taki Saadet Apartmanı’nda yaşayan altı kadının öyküsünü anlatan film, Ekşi Sözlük sitesinin yazarlarından da tam not aldı. Sitenin sinema blog’u eksisinema.com’da ocak ayında vizyona giren filmler oylamaya sunuldu. Oylamada birinci, “Kurtuluş Son Durak” filmi oldu.       



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