Ekşi Sözlük yazarından Yeni Şafak yazarına dava

Ekşi Sözlük yazarının hakkındaki yorumlarına kendi köşesinde yanıt veren Yani Şafak yazarı, davalık oldu...

4 Aralık 2007 tarihinde Yusuf Kaplan gazetesindeki köşesinde ekşisözlük hakkında bir yazı yazmıştı. Yazıda adı geçen ‘avasas’ rumuzlu kullanıcı A.S. kendisine basın yoluyla hakaret edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyursunda bulunmuştu. Bir ilk olan davanın iki tarafı A.S ve Yusuf Kaplan ntvmsnbc’nin sorularını yanıtladı. A.S., Yusuf Kaplan'la polemiğinin nasıl başladığını anlattı.



Yusuf Kaplan’la yaşanan söz düellosunda bahseder misiniz?

Düelloyu aslında ben başlattım. Yeni Şafak gazetesindeki yazılarını okuyordum. Bir takım yaklaşımları vardı; ‘Laik Kürtler ülkeyi bölüyor’ , ‘Yahudiden dost olmaz’ gibi ayrımcı, ırkçı söylemleri oldu. Yine ‘ilkel ve pagan alevilik ’ gibi ülkedeki mezhep ayrımcılığını körükleyen yazıları oldu. Ayrıca ‘ Türkiye ’deki cinsel sapıklıkların nedeni sekülerizmdir’ gibi söylemlerde bulundu. Laiklik dese daha zor durumda kalacağından tamamen aynı anlama gelen sekülerizm sözcüğünü kullandı. Hrant Dink cinayetinden sonra cenazenin üstüne bir yazı yazmıştı, ‘sol liberal seküler kesim Hrant Dink’in cenazesini kullandı’ gibi eleştiri boyutunu aşan söylemler kullandı. Ben de bunları ekşisözlükte farklı başlıklar altında eleştirdim. Hem Yusuf Kaplan hem de kullanmış olduğu söylemler başlığı altında. Ben bunları yazdıktan bir müddet sonra ekşisözlük hakkında oldukça uzun bir yazı yazmış.

İnternet

Hukukta böyle bir şey yok ki.de basın sayılıyor ve basın kanuna tabi. Yani internette bir rumuzla biri hakarette bulunursa teknik olarak tespit yolları var. Rumuz dahi olsa ilgili şahsa dava açabiliyor, kovuşturabiliyor. İnternet olsun yazılı basın olsun sözlü basın olsun hepsi Türk Ceza Kanunu’na tabidir. Kaplan’ın yazısında yazdığı gibi bir hukuki geçerlilği olmaması söz konusu değil. Geçerliliği de, yaptırımı da mevcut.Bu Yusuf Kaplan’ın ekşisözlük üzerindeki kendi olumsuz düşüncesi. Ekşisözlük'te şu anda benim bildiğim 7 hukuk denetçisi var. Biri ismini veremeceyeğim ama bir eski ceza hakimidir. Ben avukatım, üstad dediğim bir insan. Biri Bilgi Üniversitesi’nde yardımcı doçent diğer biri hukuk doktorası yapmış bir insandır. Sonuç olarak yazılan yazılar bu kurulun denetiminden geçmektedir. Yusuf Kaplan yazısında benim kendisine aşağılıkça hakaretlerde bulunduğumu söyledi fakat hakeret içeren bir yazının kuruldan geçmesi mümkün değil. Yazılarımda gerçekten ağır eleştiri var o konuda diyebilceğim birşey yok. Sayın Yusuf Kaplan yazısında ‘avasas nickname’ni kullanan 'yüzsüz' ithamını kullandı ve hazırladığı hazırlık dosyasında da internette insanların yüzü olmadığı gibi içi boş bir açıklama getirmiş, tabii bununla da bitmiyor bir de 'aşağılık' kelimesi var. Ben kendisinin yazılarındaki söylemlerini eleştirdim, birçok kitap yazmış entelektüel bir öğretim görevlisi bu tip söylemlerde bulunuyorsa eğitimsiz biri bu tip yazıları okursa argo tabirle ‘gaza gelmesi’ kaçınılmaz olur. Benim eleştirilerim çıkış noktası bu oldu. Yoksa kendisini şahsen tanımam.Yusuf Kaplan yazısında ‘avasas nickname’ni kullanan yüzsüz’ diye girdi. Belli hukuki yorumlar vardır. Eğer ‘avasas denen yüzsüz’ deseydi başka hukuki bir tartışma çıkabilirdi. Başka bir sanal karaktere hakaret diye ama dikkat edin ‘avasas nickname’ni kullanan yüzsüz’ diyor. Bu direkt ben oluyorum. Avasas nickname’i kullanan demesi onu daha açık bir pozisyona koydu. Mahkemeden ‘Avasas’ nicknameni benim kullandığıma dair tespit istedim. Tespit davasıdan sonra dava bilirkişi tespit etti. Ekşisözlük hukuk temsilcisinden 11 bin yazım olduğuna dair belge ve bilirkişi eşliğinde hesabıma girilmesinden sonra tespit tamamlandı ve kimliğim kanıtlandı. 2008 Şubat ayında dava açıldı. Fakat bir gözden kaçırma sonucu dosya basın davalarına bakan 1'inci ve 2’inci asliye ceza mahkemeleri yerine 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verildi. Bu nedenle 3. Asliye Ceza görevsizlik kararı verdi. Şu andan yasalar bağlamında görevli mahkemenin dosyayı görmesi gerekiyor. Şu anda 2. Asliye ceza mahkemesinden tebligat bekliyorum. Dava sonuçlanıncaya kadar takipçisi olacaktım.