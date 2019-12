Ekşi Sözlük yazarından Yeni Şafak yazarına dava

Ekşi Sözlük yazarının hakkındaki yorumlarına kendi köşesinde yanıt veren Yani Şafak yazarı, davalık oldu...

4 Aralık 2007 tarihinde Yusuf Kaplan gazetesindeki köşesinde ekşisözlük hakkında bir yazı yazmıştı. Yazıda adı geçen ‘avasas’ rumuzlu kullanıcı A.S. kendisine basın yoluyla hakaret edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyursunda bulunmuştu. Bir ilk olan davanın iki tarafı A.S ve Yusuf Kaplan ntvmsnbc’nin sorularını yanıtladı. A.S., Yusuf Kaplan'la polemiğinin nasıl başladığını anlattı.



Yusuf Kaplan’la yaşanan söz düellosunda bahseder misiniz?

Düelloyu aslında ben başlattım. Yeni Şafak gazetesindeki yazılarını okuyordum. Bir takım yaklaşımları vardı; ‘Laik Kürtler ülkeyi bölüyor’ , ‘Yahudiden dost olmaz’ gibi ayrımcı, ırkçı söylemleri oldu. Yine ‘ilkel ve pagan alevilik ’ gibi ülkedeki mezhep ayrımcılığını körükleyen yazıları oldu. Ayrıca ‘ Türkiye ’deki cinsel sapıklıkların nedeni sekülerizmdir’ gibi söylemlerde bulundu. Laiklik dese daha zor durumda kalacağından tamamen aynı anlama gelen sekülerizm sözcüğünü kullandı. Hrant Dink cinayetinden sonra cenazenin üstüne bir yazı yazmıştı, ‘sol liberal seküler kesim Hrant Dink’in cenazesini kullandı’ gibi eleştiri boyutunu aşan söylemler kullandı. Ben de bunları ekşisözlükte farklı başlıklar altında eleştirdim. Hem Yusuf Kaplan hem de kullanmış olduğu söylemler başlığı altında. Ben bunları yazdıktan bir müddet sonra ekşisözlük hakkında oldukça uzun bir yazı yazmış.