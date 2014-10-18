Ekşi Sözlük yazarına Yusuf Devran cezası

İnternet sitesi Ekşi Sözlük üzerinden Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi eski Dekanı Yusuf Devran'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan aynı üniversitenin öğrencisi Mikail Boz, 3 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Yusuf Devran, MÜ İletişim Fakültesi'ne dekan olarak atanmasının ardından 13 Temmuz 2011'de, internet sitesi Ekşi Sözlük üzerinden "Discover" rumuzlu bir kişi tarafından yazılan yazıda kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Yusuf Devran'ın avukatı tarafından İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, aynı üniversitenin öğrencisi olduğu belirtilen Mikail Boz'un, Devran'ı, hakkında asılsız ve mesnetsiz ithamlarla kamuoyu oluşturarak itibarsızlaştırmaya ve anlamsız tartışmaların içine çekmeye çalıştığı savunuldu.

Okuldan uzaklaştırma aldı

Davalı Boz'un Ekşi Sözlük adlı sitedeki yazısında kullandığı "Meğer herif, Marmara İletişim'in mesihi imiş, şimdiden tepeden dekan oldu.." şeklindeki beyanları sonrası, fakülte yönetim kurulu tarafından okuldan uzaklaştırma cezası aldığı hatırlatılan dilekçede, Boz'un bu uzaklaştırma kararını televizyon ve gazetelere taşıyarak, davalı hakkında olumsuz kamuoyu oluşturduğu savunuldu.

Şikayet üzerine davalı Boz'un daha önce de İstanbul Anadolu 35. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve hakaret eylemi nedeniyle aldığı cezanın ertelendiği aktarılan dilekçede, 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesi talep edildi.

Davalı Mikail Boz'un avukatı tarafından mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde ise Boz'un ifade ettiği görüşlerin düşünce hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, davanın reddi istendi.

Manevi yönden zarar gördüğü gerekçesiyle

Davaya ilişkin gerekçeli kararını yazan İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mikail Boz'un söz konusu yazıda, fikir ve düşünce hürriyeti ile eleştiri sınırlarını aşarak hakaret ettiğinin, bu hakaret sonucunda davacının kamuoyu nazarında manevi yönden zarar gördüğünün anlaşıldığını ifade etti.

Davalı tarafın savunmalarının hukuki dayanağı bulunmadığını ve davacının manevi zararlarının giderilmesi için, hakaretin yapılış şekli, kullanılan kelimeler, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile hak ve adalet ilkelerinin dikkate alındığını belirten mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, 3 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınıp davacıya verilmesine hükmetti.