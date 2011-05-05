Ekşi Sözlük yasak listesine 'yanlışlıkla' girmiş!

T24 - TİB, Ekşi Sözlük’ün hosting firmasına e-posta göndererek, Ekşi Sözlük’ün arka planını oluşturan sourtimes.org’un da olduğu bir grup adrese hizmetin kesilmesini istedi. TİB İnternet Daire Başkanı, “Bazı siteler listeye yanlışlıkla konulmuş” dedi





Yanlışlıkla



Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Ekşi Sözlük’ün hosting firması olan sadecehosting’e e-posta göndererek, aralarında Ekşi Sözlük’ün arka planını oluşturan sourtimes.org’un da olduğu bir grup adrese hizmet verilmesinin kesilmesini istedi. E-posta önceki gün Ekşi Sözlük’e ulaştığı zaman bir açıklama yapan TİB, sourtimes.org ve eksisozluk.com ile ilgili herhangi bir engelleme kararı bulunmadığını bildirdi. Buna göre, “sadecehosting”, TİB’in talimatını 21 Nisan’da uygulasaydı Ekşi Sözlük 15 güne yakın kapalı kalacaktı. TİB İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen, servis sağlayıcılara gönderilen siteler listesinin TİB’den gönderildiğini doğrularken, “Listede bazı siteler söz konusu listeye yanlışlıkla konulmuş” dedi.



TİB, 21 Nisan’da Ekşi Sözlük’ün hosting firması olan sadecehosting’e bir mektup gönderdi. E-postada şunlar kaydedildi:



“Sayın yer sağlayıcı; aşağıdaki alan adlarına yer sağlayıcılık hizmeti verdiğiniz tespit edilmiştir. Bu kapsamda derhal bunlara yer sağlayıcılık hizmetine son vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın yasal işlemlere başvurulacaktır. Diğer taraftan; bundan sonra da; 5651 sayılı kanunda sayılan katalog suçlar (müstehcenlik, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, vb.) kapsamındaki internet sitelerine yer sağlayıcılık (hosting) hizmeti vermemeniz gerekmektedir. Gereğinin derhal yapılmasını ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.”

TİB, 21 Nisan’da gönderdiği e-postaya yanıt beklerken hosting firması da e-postanın gerçekten TİB’den gelip gelmediğini inceledi. Bu süre içinde TİB’in talebi yerine getirilmezken önceki gün çıkan haberlerin de etkisiyle Ekşi Sözlük’e yeni bir açıklama ulaştı. TİB Hukuk Daire Başkanlığı tarafından gönderilen mektupta, Ekşi Sözlük için kapatma talebinde bulunulmadığı öne sürülerek “Sayın Yetkili; sourtimes.org ve eksisozluk.com internet siteleri ile ilgili herhangi bir engelleme kararı bulunmamaktadır. Bunun için, herhangi bir adli işleme başvurmanıza da gerek yoktur. Bilgilerinizi rica ederim” denildi.



İlk ikaz ile ilgili bir yalanlamada bulunulmayan yazıda çelişkinin nedeni de açıklanmadı. Yazı ile Ekşi Sözlük yazarları rahat bir nefes alırken, “E-posta yürürlüğe konulsaydı Ekşi Sözlük 15 gün kapalı mı kalacaktı” sorusu akla geldi.





Ekşi Sözlük: Geri çekilecek



Ekşi Sözlük’ün kurucusu ve “SSG” takma isimli yazarı Sedat Kapanoğlu, hosting firmasına gönderilen ilk kararı yazarlara şu ifadelerle duyurdu:



“Bu talep kuvvetle muhtemel tamamen zırva, tamamen uydurma bahanelerle (sehven mehven) savuşturulmaya çalışılacaktır. Yine kuvvetle muhtemel geri çekilecektir. Tabii bir ihtimal çekilmeyebilir ve o şablon maillerine böbürlene böbürlene yazdıkları tehditkar üslupla zikrettikleri yasal islemlere başvurabilirler de. Başvursunlar, hem belli mi olur belki başvura vura başları bir şekle girer.”





TİB çekindi iddiası



Kapanoğlu, CNN Türk’te, kapatma kararının geri alınmasına Ekşi Sözlük’ten çekinilmesinin neden olduğunu savunarak, “TİB ve BTK’nın bu işi ne kadar gevşek yaptığının kanıtı. ‘(Hosting firması) Kararı uygulayalım’ demiş olsa 15 gündür kapalı olacaktı. Siteler takır takır kapatılıyor, Ekşi Sözlük’e gelince ‘kararı geri alın’ oluyor. Bir devlet kurumu böyle yönetilmez” dedi.

Kapanoğlu, Youtube’un da Türkiye tarafından istenen koşullar sağlanmadığı halde kullanıma açıldığını anımsatarak, uluslararası raporlarda sitenin kapalı görünmemesi için böyle bir yola başvurulduğunu iddia etti.





Listeyi doğruladı ama...



TİB İnternet Daire Başkanı Nihat Şen ise pcextra.com.tr internet sitesine yaptığı açıklamada şu bilgiyi verdi: “Basında yer alan ve bazı servis sağlayıcılara gönderilen siteler listesi TİB tarafından gönderilmiştir. Ancak listede bazı siteler söz konusu listeye yanlışlıkla konulmuş. Sourtimes.org ile ilgili veya diğer siteler ile ilgili, hatta daha önce basında yer alan dikkat edilmesi gereken anahtar kelimelerle ilgili yürürlükteki mevzuatın haricinde ayrıca bir husus bulunmamaktadır.”





En çok tıklanan 27. site



Dünya genelindeki internet sitelerinin tıklanma sayılarını ölçen alexa.com’un verilerine göre Ekşi Sözlük Türkiye’de en çok tıklananlar listesinde 27. sırada bulunuyor. 33 bin 700 yazarı bulunan sitede bugüne kadar 12 milyon 700 binden fazla entry girildi. Dünya ve ülke gündemindeki meselelere esprili yaklaşımlarıyla medyanın da zaman zaman ilgisini çeken Ekşi Sözlük son olarak bir yazarının intihar girişimiyle adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında “Meth” rumuzunu kullanan bir yazar siteye bir veda mektubu bıraktıktan sonra Boğaziçi Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunmuştu. Veda mektubunun altına yüzlerce entry giren Ekşi Sözlük yazarları arasında hararetli tartışmalar yaşanmış, Ortaköy’e gidip dürbünle olayı izleyen ve anında siteye aktaran yazarlar olmuştu.





Ekşi Sözlük’ün hukuk serüveni



Ekşi Sözlük yayın hayatına başladığı 1999’dan bu yana farklı kesimlerden kişilerle davalık olmuş, birkaç kez de erişime kapatılmıştı. 2006’da “esrar” başlığı altındaki entry’lerin uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmişti. Kamuoyunda “Adnan hoca” olarak tanınan Adnan Oktar da ilk olarak 2007’de siteye dava açmış ve site erişime kapatılmıştı. Ekşi Sözlük avukatlarının itirazıyla site yeniden açılmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, Ekşi Sözlük’e karşı başlattığı hukuk mücadelesinden galip ayrılmıştı. Altaylı’nın 1 Şubat 2010’da kaleme aldığı “Ekşimiş ruhların buluşma yeri” başlıklı yazısı ise tekzip edilmişti. Gazeteci Banu Güven de sitede öldüğüne dair bir başlık üzerine hukuk mücadelesi başlatacağını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 yıldan bu yana sitede Atatürk’e hakaret edilmesi nedeniyle açtığı davada da site yöneticilerinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.



