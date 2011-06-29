Ekşi Sözlük, Altaylı'ya açtığı davayı kazandı

T24 - Ekşi Sözlük, Habertürk gazetesinin yayın yönetmeni Fatih Altaylı'ya açmış olduğu hakaret davasını kazandı. Ekşi Sözlük avukatları Altaylı'nın "Ekşimiş ruhların buluşma yeri" başlıklı yazısıyla, tekzip yayınlanan günkü diğer bir yazısı için toplam 9500 TL tazminat ödemesine hükmedildiğini açıkladı.
İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/331 sayılı kararı dün verildi.
Altaylı'nın kararı temyize götürmesi halinde kesin sonucun alınması 1 yılı bulabilecek.
Ekşi Sözlük, süreç sonunda Altaylı'dan alınacak tazminat parasının bir hayır kurumuna bağışlanacağını açıkladı.