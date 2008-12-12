Eksi 20'de yaşam mücadelesi

Kanada'nın kuzeyindeki Hudson Boğazı yakınlarında Cessna tipi uçaklarıyla kaza geçiren 2 maceraperest, eksi 20 derecelik soğukta 18 saat boyunca bir buzul parçası üzerinde kurtarılmayı bekledi.



Avustralyalı Oliver Edwards Neil ve İsveçli arkadaşı Troels Hansen, henüz anlaşılamayan bir nedenle motorları arızalanan uçaklarıyla denize acil iniş yaptı.



Uçak batmadan önce son anda dışarı çıkmayı başaran Neil ve Hansen, yardım botu ve malzemelerini de kurtaramadı.



Sadece can yelekleri ve birkaç parça eşya ile dondurucu suların içinde kalan ikili, yakınlarından geçmekte olan 10 metre boyunda ve 5 metre genişliğindeki bir buzul parçasının üzerine çıkmayı başardı.



İşaret fişekleri bulunmadığı için, karanlıkta yakınlarından geçen uçak ve gemilere sinyal veremeyen ikili, 18 saat boyunca buzulun üzerinde donmamak için birbirlerine sarıldı.



Yakınlardan geçen bir trol teknesi tarafından gündüz saatlerinden şans eseri farkedilen ikili hemen hastaneye kaldırıldı.



Sağlık durumlarında önemli bir sorun bulunmayan Neil ve Hansen, buzulun üzerinde kaldıkları saatler boyunca birbirlerine kurtulacaklarına ilişkin telkinde bulunduklarını ve soğuktan donmamak için penguenlerin yaptığı gibi yanyana durarak havanın aydınlanmasını beklediklerini söyledi.