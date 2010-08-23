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Dünya

'Eksenimiz kaymadı, özgün politika izliyoruz'

Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu temaslarda bulunmak ve "Washington'dan çok farklı bir düşünce yapısında olunmadığı" mesajını vermek üzere ABD'ye gitti.


Sinirlioğlu'na Washington ziyaretinde müsteşar yardımcıları büyükelçi Selim Yenel ve büyükelçi Tacan İldem de eşlik ediyor.


Türk heyetinin Washington'da gerçekleştireceği görüşmeler Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri açısından önem taşıyor.


Amerikan tarafıyla yapılacak görüşmelerde, İran, Irak, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Afganistan gibi konular masaya gelecek.


EKSENİMİZ KAYMADI, ÖZGÜN POLİTİKA İZLİYORUZ


Türk tarafı Amerikalı yetkililere, "Washington'dan çok farklı bir düşünce yapısında olunmadığı, amaçların aynı ama belki yöntemlerin farklı olduğunu" iletecek. "Türkiye ile ilgili durumun eksen kayması değil, daha özgün bir politika izlenmesi olduğu" mesajı verilecek.

Heyetin bir amacı da İran ve İsrail politikaları nedeniyle zedelenen Türkiye'nin Amerikan Kongresi'ndeki imajını düzeltmek. Bunun için Obama yönetiminden de yardım istenecek.

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