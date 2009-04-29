Ekren: IMF bize uysun

Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Hükümet ve Uluslararası Para Fonu’nun büyüme hedeflerinde fark bulunduğu hatırlatılarak, "Acaba hangisi değişecek" diye sorulması üzerine "IMF bize uysun" dedi.



Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, önceki akşam Türkiye Müteahhitler Birliği’nin düzenlediği Gündem 2009 toplantısına katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Ekren, IMF ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınarak, "Sayın Şimşek oradaki görüşmelere devam ediyor. O döndükten sonra bir açıklama yapılır" dedi.



Gazetecilerin, IMF’in Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 5.1 küçülmesinin öngörüldüğünü hatırlatarak, "Katılım Öncesi Ekonomik Program’da açıkladığınız ekonomik hedefler IMF ile uyumlu hale getirilecek mi" şeklindeki sorusuna Ekren, espriyle karışık, "IMF bizimle uyumlu hale getirsin" yanıtını verdi. Ekren, hedeflerde bir revizyonun henüz gündemde olmadığını kaydederken, Mayıs sonunda açıklanacak Orta Vadeli Programda bazı hedeflerin yenilenebileceğinin önceden kamuoyuna açıklandığını hatırlattı. Orta Vadeli Programda 2009-2011 hedeflerinin dışında, 2012 yılı için yapılan tahminler de yer alacak