Ekren ekonomik istikrar için ‘süper yetkilerle’ donatıldı

Başbakan Yardımcısı Ekren, Meclis'ten geçen yasayla ekonominin istikrarı için süper yetkilerle donatıldı.



Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Meclis'ten geçerek yasayla "süper yetkilerle" donatıldı. Ekren'in başkanlık edeceği Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyerek değerlendirecek. Devlet yardımları politikalarının tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlayacak.



Küresel ekonomiyle gelişmeleri izleyecek, güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilkeleri tespit edecek. Para, kredi, finans, maliye, borçlanma, gelirler ile ilgili programların uygulanmasında koordinasyonu sağlayacak. Kurul, gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı kalemleri uygulamaya sokacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun yasal altyapısını düzenleyen ve Başbakanlık Teşkilat Kanunu'na eklenen ek madde ile Kurul'un görev tanımı ve görev alanı düzenleniyor. Düzenlemede; IMF'in de talepleri arasında bulunan ekonomik istikrarın korunması ve devlet yardımlarının koordine edilmesiyle ilgili düzenlemeler de yer alıyor.



EKK'nın görevleri şöyle tanımlanıyor:



* Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.



* Para, kredi, finans, maliye, borçlanma, gelirler ve diğer ekonomi politikaları ile plan ve programların tespiti, uygulanması ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.



* Küresel ve ulusal ekonomi ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak veya yaptırmak.



Kurul her türlü bilgiye ulaşacak



Kurum ve kuruluşları ile sekreterya hizmetlerine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenecek. Kurul, göre alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve veriyi, bakanlıklar kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak.



Ekonomik güvenliği sağlayacak



EKK'nın görevleri arasında ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin esasların tespitinde, uygulanmasında koordinasyonu sağlamak da bulunuyor. Gerektiğinde, gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirecek olan Kurul, devlet yardımları politikasının uygulanmasında görevli.



