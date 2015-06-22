Linç edilen oğlunu kurtarmak isteyen babaya 'polise vurdun' soruşturması!

İzmir'de, Kobanê gösterileri sırasında başından kurşunla vurulup onlarca kişi tarafından linç edilerek öldürülen Ekrem Kaçaroğlu'nun babası Bedrettin Kaçaroğlu hakkında oğlunu kurtarmak istediği sırada bir sivil polise taşla vurduğu iddiasıyla "polise direnme ve darp" suçundan soruşturma başlatıldı.

Radikal'den İsmail Saymaz’ın haberine göre, baba Kaçaroğlu, "Ekrem yere düştükten sonra ben de kurtarmak için gittim. Yerde, 30 insan tarafından sopa, tekme ve taşlarla linç ediliyordu. Ben de linç edildim. Bırakmıyorlardı ki çocuğuma sahip çıkayım. O arada ben de birisine vurmuşum. Vurduğum kişinin polis olduğunu bilmiyordum. Çünkü sivil kıyafetliydi. Eğer polisse neden Ekrem'e sahip çıkmıyor, çocuğu kurtarmıyorsun? Benim suçum yok ki... Yedi ay sonra hakkımda soruşturma açıldı. Bizi korkutmak mı, sindirmek mi istiyorlar; bilemiyorum. Ekrem'i vuranlar kurtulur, ben ceza alırım belki de" ifadelerini kullandı.

Kobanê eylemlerinde linç edilmişti

İzmir Bornova’da, geçen yıl 7 Ekim’deki Kobanê gösterilerine katılan 38 yaşındaki Ekrem Kaçaroğlu, başından kurşunla vurulmuş ve ardından linç edilmişti. Kaçaroğlu'nun yerde linç edildiğini gören babası Bedrettin Kaçaroğlu, oğlunu kurtarmak için olay yerine koşmuştu. Kendisinin de kalabalık tarafından dövüldüğünü kaydeden baba Kaçaroğlu, görüntülere ve iddiaya göre, eline aldığı bir taşla karşısına çıkan bir sivile vurdu.

Sonradan polis olduğu anlaşılan sivil giyimli kişi, baba Kaçaroğlu hakkında şikayetçi oldu. Kaçaroğlu hakkında "polise direnme ve darp" iddiasıyla soruşturma açıldı.

Sanıklar tutuksuz yargılanıyor

İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi, “mağdurun ne şekilde ve kim tarafından yere düşürüldüğünün bilinmediği ancak yerdeyken yaralıya eylemde bulundukları” için Kaçaroğlu'na tekme ve sopayla vuran Kubilay Aktaş ve Murat Kesgin’i tutuklamıştı. Ateş eden Reşit Aktaş ve Suat Dinçer’in mağdura eylemde bulunduklarına dair yeterli delil elde edilemediğinden tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti. İki ay sonra da İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği, Kaçaroğlu’nun silahla öldürüldüğünü belirterek, Kubilay Aktaş ve Murat Kesgin hakkında ancak kasten yaralama suçundan işlem yapılabileceği için iki tutukluyu da serbest bırakmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz yargılanan dört kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesine göre ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. İddianamede, Kaçaroğlu’na isabet eden mermilerin Reşit Aktaş ve Suat Dinçer’in silahından çıktığı yönünde bir sonuca ulaşılamadığı fakat iki sanığın maktulün bulunduğu yöne ateş ettikleri vurgulanmıştı. Kubilay Aktaş ve Murat Kesgin’in de yerde ağır yaralı haldeki Kaçaroğlu’na, ölebileceğini öngörmelerine rağmen tekme ve sopayla vurmak suretiyle ölüme sebebiyet verdikleri belirtilmişti.