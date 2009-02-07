Ekrem Tosun ortaya çıktı

‘Ekrem Tosun kim?’ sorusunun cevabı dün yanıtını buldu. CHP’li Kılıçdaroğlu’nun ısrarla sorduğu, Başbakan Erdoğan’ın ise “tanımıyorum” dediği Tosun, Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve diğer oğlu Burak Erdoğan’ın eşi Sema Erdoğan’ın ortakları arasında yer aldığı Atagol firmasının mali müşaviri çıktı. Tosun dün yaptığı açıklamada yurt dışında yaşayan Erdoğanları, şirkette temsil ettiğini belirtti. Şirketin diğer ortakları ise Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer, eşi Çiğdem Kamer ve çocukları.



Erdoğan 'Tanımıyorum' demişti



CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ekrem Tosun kim?” sorusu dün yanıt buldu. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “tanımıyorum” dediği Tosun, Başbakan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’ın ve Burak Erdoğan’ın eşi Sema Erdoğan’ın Atagold adlı kuyumculuk şirketindeki temsilcisi çıktı.Erdoğan ailesinin yüzde 50 pay sahibi olduğu Atagold’daki diğer ortakları ise Atasay Kuyumculuk’ın sahibi Cihan Kamer, eşi Çiğdem Kamer, oğlu Atasay Kamer ve kızı Simay Kamer.

CHP’li Kılıçdaroğlu, önceki gün de Başbakan Erdoğan’a bir süre önce yönelttiği soruyu yineledi. Kılıçdaroğlu, “Tekrar soruyorum: Ekrem Tosun kimdir? Bu kişi Erdoğan ailesinden birilerinin temsilcisi midir, değil midir? Kendisine, onun tanıdığını umduğum birisini soruyorum” diye sordu.



‘Söyle ben de tanışayım’



Bu soruya dün AKP genişletilmiş il başkanları toplatısında karşılık veren Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şöyle yüklendi:

“Bugün gazetelerin bir tanesinde gördüm. ‘Filanca’ diyor. ‘Başbakan’ın nesidir?’ Ben bilmiyorum kimdir, nedir? Söyle bakayım ben de bir tanışayım. Böyle iftira olur mu? Tanımıyorum, bilmiyorum. Ne kanımda ne nesebimde hiç tanıdığım, bildiğim birisi değildir. Bu adamın benimle alakası varsa, çıkar bunun nesebini, soy kütüğünden söyle ya. ‘Bak işte, Tayyip Erdoğan’ın filancası’. Oğlu mudur, kardeşi midir, nesidir söyle. Biz bu bulaşık işlerde yokuz. Gerçi bu zat benim muhatabım olamaz, muhatabım olarak da almam. Fakat bu iftiralara dayanılmıyor.”



'Oğlu Bilal'e ya da Cihan Kamer'e sorsun'



Bu açıklamanın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda konuya ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Tanımıyorsa, oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’a ya da Cihan Kamer’e sorsun” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Başbakan’a sorduk, kendisi de tanımadığını böyle bir akrabası olmadığını söyledi. Bir ekonomik ilişkiyi sorguluyoruz. Oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’a sorsun, nedir bu ilişkin? Cihan Kamer’e sorsun. Hafta sonuna kadar tatminkâr bir yanıt bekliyorum. Yanıt gelmezse bir iki gün içinde açıklayacağım.”



Kılıçdaroğlu, ‘Elinizde dosya var mı?’ sorusu üzerine, “Biz, belge olmadan, doküman olmadan konuşmayız” dedi.



Tosun ortaya çıktı



Akşam saatlerinde serbest mali müşavir Ekrem Tosun tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Son günlerde sayın Kılıçdaroğlu şahsımın ismini zikrederek kamuoyunda esrarengiz bir hava yaratmaya çalışmaktadır. 1995 yılından beri Atasay Grubu şirketlerinin mali müşavirliği görevini yürütmekteyim. Ne Sayın Başbakan, ne Kılıçdaroğlu ne de herhangi bir siyasi ile tanışıklığım olmuştur. Ancak Kılıçdaroğlu’nun ismimi gündeme getirerek kamuoyunu yanıltmak istediğini görmüş bulunuyorum.”



Ortak şirket Atagold



“Sayın Kılıçdaroğlu’nun elindeki belge ve bilginin özetinin şu olduğunu tahmin etmekteyim: Mali müşavirliğini yürüttüğüm şirketlerden birisi, Bilal Erdoğan, Sema Erdoğan (Başbakan’ın diğer oğlu Burak Erdoğan’ın eşi), Atasay Kamer, Simay Kamer ve Çiğdem Kamer’in ortak olduğu Atagold’dur. Şirket yıllık genel kurul toplantılarında temsille sınırlı olmak kaydıyla, kendilerinin yurtdışında yaşıyor olmalarından dolayı sayın Bilal Erdoğan ve Sema Erdoğan adına oy kullanmaktayım.

Kanunlar nezdinde hiçbir sorunu olmayan bu durumu sayın Kılıçdaroğlu suçmuş gibi göstermeye çalışmaktadır. Çalışmalarımı gayri kanunu ve suçmuş gibi kamuoyuna yansıtmaya çalışan sayın Kılıçdaroğlu şahsımı da ‘karanlık işler yürüten’ bir kişiymiş gibi basına lanse etmeye çalışmıştır.



Cihan Kamer’i gizledi



Milliyet’in ele geçirdiği belgeye göre, Tosun açıklamasında Cihan Kamer’in Atagold’daki ortaklığını gizledi.

İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre, 1995 yılında kurulan Atagold Kuyumculuk Tic. A.Ş’nin yüzde 50’si Cihan, Çiğdem, Atasay ve Simay Kamer’e ait. Diğer yüzde 50 hisse ise Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Burak Erdoğan’ın eşi Sema Erdoğan arasında eşit oranda paylaşıldı. Şirketin hisselerine 2006 yılında sahip olan Erdoğanlar, yıllık olağan Genel Kurulu toplantılarına katılmadı. 2006 ve 2007 yıllarındaki Genel Kurul’larda Erdoğan çiftini, Ekrem Tosun temsil ederek kararlara imza attı. Erdoğan çiftini 15 Eylül 2008 tarihinde yapılan 2008 yılı Genel Kurulu’nda da yine Ekrem Tosun temsil etti.



Kamer: Ortaklık fikri benden çıktı



Öte yandan Milliyet gazetesinin haberine göre, Atasay Kuyumculuk’un Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, Bilal ve Sema Erdoğan’ın (Burak Erdoğan’ın eşi) çocukları Atasay ve Simay Kamer’le ortak olmalarını kendisinin istediğini, tek bir mağazası olan bir şirkette ortaklığın böyle başladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun söz ettiği Ekrem Tosun’un kendi mali müşaviri olduğunu söyleyen Kamer şöyle konuştu: “4-5 gün önce Ekrem Tosun geldi. Kendisi benim mali müşavarimdir. Kemal Bey’in adından söz ettiğini söyledi. Başbakan’ı tanır mısın, Kemal Kılıçdaroğlu’nu tanır mısın, dedim, ‘Yok’ dedi, ‘O zaman git, dedim, seninle ilgisi yok. Sonra, bizim Ekrem’den söz edildiğini anladık.

Atagold’u biz 1995’te kurduk. Sonra faaliyetleri durdu. Kapatmamıştık. Ben çocuklara birlikte iş yapmalarını teklif edince yeni bir şirket kurmak yerine Atagold’u faaliyete geçirdik. Bilal ve Sema 2006’da ortak oldular. Bu şirketin tek bir mağazası var, havaalanında. Başka bir faaliyeti yok. Benim oğlum Atasay, Burak, Bilal, hatta kızım 10-12 yıldır çocukluk arkadaşıdırlar. Birlikte iş yapsınlar istedim. Bugün baktım 2005’te 45 bin, 2006’da 140 bin, 2007’de 45 bin lira kâr etmiş. Bunu üç yıla bölsen 75 bin lira ediyor, 15 bin lira vergi versen 60 kalır. Bilal ve Sema’ya 30 bin düşer. Para olarak önemi yok. Ama niye olmasın, birlikte niye iş yapmasındalar?



Bu işin Ekrem Tosun’la bir ilgisi yok. Ekrem, genel kurula biri gelmedi mi, onun yerine vekalet alır girer. Her şirkette böyle temsiller olur. Mesela Bilal, Ekrem’i tanımaz bile. Ekrem’in Atasay kıymetli Madenler AŞ’de de ortaklığı vardır ama çok çok küçüktür. Altın Borsası’nda şirketi temsil etmek için ortak olması lazımdı. Genel müdürdür aynı zamanda.”

Cihan Kamer, “Şirketin hazirun cetvelinde Bilal ve Sema Erdoğan’ın ortaklığı gözüküyor ama bunlar sicil kayıtlarında gözükmüyor. Şirketin ortaklarının değiştiği resmi sicil kayıtlarında neden yok?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Muhakkak vardır, bildirilmiştir de yayınlanması zorunlu mudur, onu bilmiyorum. Bu konuyu tetkik ettireceğim.”



Pırlantada KDV kaldırılmıştı



Başbakan’ın oğlu ve gelininin Atagold Kuyumculuk’a ortak olması, 5 yıl önce hayata geçirilen ve çok tartışılan bir düzenlemeyi de yeniden gündeme getirdi.

AKP hükümeti, 1 Ağustos 2004’te KDV yasasını değiştirdi. Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci gibi değerli taşların KDV’si yüzde 18’den sıfıra indirildi. İlaç ve tıbbi ürünlerden, makarnadan, ekmekten, simitten KDV alınırken, pırlanta, elmas, ve inci gibi değerli taşlardan alınan KDV’nin kaldırılması düzenlemenin ardından tartışmalara yol açmıştı.