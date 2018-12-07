"Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adaylığı için bazı şartları vardı; Kılıçdaroğlu kabul etti"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman CHP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu’nun bazı şartları olduğunu, bunları da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kabul ettirdiğini iddia etti.

Yılman, "Ankara’dan CHP, İstanbul’dan İYİ Parti aday çıkarmayacak!" başlığıyla (7 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Büyük bir olasılıkla İYİ Parti CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu, CHP’de Ankara’da İYİ Parti’nin adayı Mansur Yavaş’ı destekleyecek.

Bu arada İmamoğlu ile ilgili de bir iki bilgi aktarayım.

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu’nun İstanbul için yaptığı adaylık teklifini kabul etmemek için epeyce direndi. Ancak sonunda kabul etmek zorunda kaldı, Beylikdüzü ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul adaylığını.

Tabii öğrendiğime göre bunu kabul ederken de bazı kendi şartlarını da kabul ettirdi Kılıçdaroğlu’na…

Mesela bunlardan biri, kendisi gibi Karadeniz kökenli olan Kadıköy, Adalar ve Büyükçekmece'deki mevcut başkanların 31 Mart’ta da aday olarak gösterilmesiydi.

Bir de bunun dışında Beylikdüzü dahil, 3 ilçenin daha adaylarını belirleme konusunda yetki istemiş olmasıydı.

Öğrendiğim kadarıyla kabul edilmiş İmamoğlu’nun bu şartları.

Hülasa… Çok çok büyük bir sürpriz olmaz ise İstanbul’a kesin aday olan Binali Yıldırım’ın karşısında en büyük rakip Ekrem İmamoğlu…

İstanbul’daki diğer ilçelerde kimlerin aday olacağı hala belirsizliğini koruyor.

Sadece Ataşehir’den mahkeme kararıyla görevinden alınan Battal İlgezdi isminin yeniden aday gösterileceği bilgisini aldım.