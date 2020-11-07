Ekrem İmamoğlu, İzmir depreminde görev alan itfaiyecileri ziyaret etti: İnsanların ölümüne binalar sebep oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6.9 büyüklüğündeki İzmir depreminde görev alan İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne yaptığı ziyarette, itfaiye ve zabıta gibi teşkilatların güçlendirilmesini belirterek, "Bu manada sayısal talebimiz de oldu. 500 talebimiz itfaiyede oldu. Yanılış hatırlamıyorsam zabıtada 750 olmuştu. Ama ne yazık ki itfaiyede, bu taleplerimizin yarısı kabul edildi" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 tedavisinin sonlanmasının ardından saha çalışmalarına başladı. İmamoğlu, geçtiğimiz 30 Ekim günü, saat 14.51’de 6.9’luk şiddetinde depremle sarsılan İzmir’de arama kurtarma çalışmalarında bulunan İstanbul İtfaiyesi ekiplerini ziyaret etti.



Kendisini karşılayan itfaiye personeline teşekkürlerini ileten İmamoğlu, kurumun bahçesinde çalışanlarla bir sohbet gerçekleştirdi.



Sohbet sırasında; depremden 65 saat sonra, 3 yaşındaki Elif Perinçek’i, Doğanlar Apartmanı’ndaki enkazdan mucizevi bir şekilde kurtaran ekipte yer alan İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, minik depremzedenin parmağından tutarak hayata tutunduğu itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik ve o anın tarihi fotoğrafını çeken İstanbul İtfaiyesi fotoğraf sorumlusu Süreyya Mümtaz Kurt da İmamoğlu’nun yanında yer aldı.

"Depremde insanların ölümüne sebep olan binalar"

İBB İtfaiyesi’nin tarihi bir teşkilat olduğunu belirten İmamoğlu, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm personele, İzmir Depremi’nde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: "Tabii deprem gerçeğiyle böyle yüzleşmek istemeyiz. Depremde insanların, iyi biliyoruz ki ölümüne sebep olan, can kaybına sebep olan, binalar. O binaların olmaması lazım; o binaların bu şekilde olmaması lazım.



Ama ne yazık ki bunları yaşıyoruz ve sizlere ihtiyaç duyuyoruz. Diğer arama kurtarma teşkilatları gibi çok üstün başarı ile emek veriyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Bazen mucizevi hayatlar kurtuluyor bu çalışmalar sayesinde. O iki küçük evladımızın kurtuluşu da böylesi bir emeğin karşılığı. Bize güç, kuvvet kattınız; sağ olun, var olun."

"İtfaiyede 500 kişi talebimiz oldu, yarısı kabul edildi"

İtfaiye ve zabıta gibi teşkilatların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Bu manada sayısal talebimiz de oldu. 500 talebimiz itfaiyede oldu. Yanılış hatırlamıyorsam zabıtada 750 olmuştu. Ama ne yazık ki itfaiyede, bu taleplerimizin yarısı kabul edildi. Daha fazla almamız lazım. Ben, bunu İstanbul Valisi Sayın Yerlikaya ile de konuştum. O da buna hassasiyet göstereceğini, bunu konuşacağını söyledi.



Afetle anılan böylesi bir kente, öyle yüz-iki yüz, üç yüz, beş yüz… Bunlar bile az. Bu teşkilatın, İstanbul’a değil Türkiye’ye insan kaynağı yetiştiren bir tarafı var. Bunu biliyorum. Türkiye’nin birçok yerinde, buradan yetişmiş insanın görev yaptığını da biliyorum. Böylesi bir ocağın, böylesi bir yetiştirme merkezinin daha güçlü bir şekilde var olmasına, özellikle özen göstermeliyiz” dedi.

Valilik ve bakanlık için talimat

Yanında bulunan Genel Sekreter Çağlar’a yeni talepte bulunulmasına dair yazı yazılması talimatı veren İmamoğlu, "Hem valiliğe ham de bakanlıktaki ilgili kurumlara bildirelim. Biz ne yapacağız? Gayet şeffaf, hak edeni bu kuruma katacağız. Kız bizim, oğlan bizim düğünü yapmıyoruz ki. Adaletli bir şekilde, bu işin hakkını verebilecek sizler gibi insanları, bu sürecin içine katacağız. Başka ne yapacağız?



Hepsi bizim canımız. O bakımdan bu talebi açalım. İstanbul’un çok acil ihtiyacı vardır. En şeffaf, en adil, en liyakatli bir biçimde süreci sonlandıracağınızdan hiçbir kuşkum yok. Ama aynı şekilde bunun sayısını da artırmalıyız. Kuvvetli, insanın kendini güçlü hissettiği yeni yol arkadaşlarını aramıza katmalıyız ki, böyle deneyimli insanlar da onlara tecrübelerini aktarsınlar. Aktarsınlar ki, bu bir devir daim gibi güçlenerek devam etsin. Hepinize minnet duyuyorum." diye konuştu.

"Minik Elif'i kurtaran itfaiye çalışanı: Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım"

Minik Elif’in hayata tutunduğu parmağın sahibi itfaiye onbaşı Muammer Çelik de duygularını, "Ben, 24 yıllık itfaiyeciyim. Hayatımda da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yani bir çocuğun orada benim elimi tutması, bırakmaması… Sağlıkçılar, elimi bırakmamı söylediğinde, ‘Ben bıraksam da o beni bırakmıyor’ dedim” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, tarihi anı fotoğraflayan Kurt’u da “Depremin ne yazık ki simgesi oldu o fotoğraf. Ama zor bir an tabii. Hepimizi duygulandırdı. Ben, hastanede takip ettim süreci. Ama yüreğimiz sizlerle attı" sözleriyle tebrik etti.