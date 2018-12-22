Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un geleceğine baş koyduk

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına başladı. İmamoğlu, “İstanbul’un yarınlara dönük bir gelecek haritası yok. İstanbul’u 2025 yılında ne bekliyor derseniz kimse bilmiyor. Biz bu kentin geleceği için yola baş koyduk” dedi.

İmamoğlu dün Maltepe’de Rizeliler Derneği’nin “3. Hamsi Şenliği”ne katıldı. İmamoğlu’nu Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Kadıköy Belediyesi başkan aday adayı Kadir Gökmen Öğüt ile birlikte çok sayıda partili karşıladı.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre İstanbul’da istatistiklere göre 0-4 yaş arası çocuk sayısının 1 milyon 200 bin olduğunu anlatan İmamoğlu, “Bu çocuklar için ne yapıyoruz? 700 bin dar gelirli ailenin çocuğu var. İstanbul’un yüzde 10-12’sini gençler oluşturuyor ve kaygı yaşıyor. Yüzde 60’ı ise ‘şansım olsa bu kentten giderim’ diyor. İstanbul’un dünya kenti olması için hep birlikte fikir yürütmeliyiz” ifadelerini kullandı. Ali Kılıç da 1 Nisan sabahına İstanbul’un İmamoğlu ile umutla uyanacağını söyledi.

İmamoğlu daha sonra CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. İmamoğlu “Siyaset yolunda her yol mubahtır anlayışı yanlıştır. Değerlerimize gölge düşürerek utanç yaratacak çalışmalar bizi yönetemez. Siyasetten dışlananları da bu sürecin içine katacağız” dedi.