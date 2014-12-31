Ekrem Dumanlı'nın tutuklanma talebi reddedildi

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin serbest bırakılmasına savcının yaptığı itirazı mahkeme reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Dumanlı'nın da yer aldığı 8 kişinin serbest bırakılmalarına yapılan itirazı, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği karara bağladı.

İtirazı reddeden hakimlik, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 şüpheliyle ilgili verdiği serbest bırakma kararının yasaya ve usule uygun olduğuna hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, "devletin egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanıp örgütsel yapı oluşturarak bu yapılanma altında iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve belgede sahtecilik" suçlarından 14 Aralık'ta 37 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da yer aldığı 4 kişi tutuklanmış, gazeteci Ekrem Dumanlı ile 7 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak, 1 kişi ise tedbir uygulanmaksızın serbest bırakılmıştı.

Savcılık, 8 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmişti.