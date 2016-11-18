Ekrem Dumanlı'dan 'Pasifik imamı'na; Cumhuriyet'i 'FETÖ' ile suçlayan 'FETÖ sanığı' savcının kimlerle irtibatı iddianamede sorgulanıyor?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Cumhuriyet gazetesi​ ​yönetici ve yazarlar​ının tutuklandığı soruşturmayı yürüten Savcı Murat İnam’ın ‘FETÖ’ şüphelisi olarak ‘Selam Tevhid’de Kumpas’ davasında yargılandığının ortaya çıkmasının ardından "suçlamanın sadece bir telefon dinleme talebinden kaynaklandığını" öne sürmesi üzerine, dikkatler 3 bin 152 sayfalık iddiameye yöneldi. İddianamede, Savcı Murat İnam’ın ‘FETÖ üyeleriyle bağlantıları olduğu düşünülen kişilerle arama ve mesajlaşma trafiği yaptığı" belirtiliyor. İddianamede, savcı İnam’ın aradığı ve mesajlaştığı kişilerin irtibat kurdukları isimler arasında ‘Pasifik ve Afrika İmamı’ olarak geçen Hüseyin Kara, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, ‘paralel devlet yapılanması’nın propagandasını yaptığı ileri sürülen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Müdür Yardımcısı Abdullah Taşdemir de sayılıyor. İddianamede ayrıca, Murat İnam’ın kız kardeşinin çalıştığı eğitim kurumlarının 2010 KPPS’de çalınan sorular kapsamında başlatılan soruşturmada yer aldığına da işaret ediliyor.

Cumhuriyet gazetesi soruşturmasını yürüten Murat İnam’ın yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bakan olarak herhangi bir savcının yerini değiştirme yetkim yok. HSYK’nın Birinci Dairesi’nin takdirinde bir konu. Bildiğim kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturmaya ilave üç savcı görevlendirdi. Onlar soruşturmayı sürdürüyorlar. Murat İnam ile ilgili, o yargılama konusu olan olayla ilgili bir defa dinleme talebinde bulunuyor, bu talebi de mahkeme tarafından kabul ediliyor” demişti. Bozdağ, 'FETÖ sanığı' savcı İnam'ın Cumhuriyet'e yönelik FETÖ soruşturmasıyla görevlendirilmesinin "talihsizlik" olduğunu belirtmiş, ancak “HSYK, Fethullahçı terör örgütü üyeliği veya iltisakı, irtibatı olduğu değerlendirilen hâkim ve savcılar hakkında bazı değerlendirmeler yaptıktan sonra meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verdi. Bu kapsamda meslekten uzaklaştırılanlar oldu. Murat İnam sanık olsa da, dinleme talebinde bulunmuş olsa da kendisinin Fetullahçı terör örgütü üyesi veya bu örgüte iltisaklı, irtibatlı olduğuna dair HSYK üyelerinde ve HSYK'da bir kanaat olmadığı yönündedir” açıklamasını yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Bürosu Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci’nin nezaret ettiği soruşturmaya 2'si başsavcıvekili 3 savcı daha atamıştı. Başsavcılık daha önce Tahşiye soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, Ergenekon'da kumpas soruşturmasını yürütmekte olan Başsavcıvekili Zafer Koç ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet savcılarından Özgür Metin'i soruşturmada görevlendirmişti.

İddianamedeki suçlamalar neler?

İddianamede, Murat İnam’ın arama ve mesajlaşma trafiğine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

1. Murat İNAM ile 5 arama/mesaj kaydı bulunan Hüseyin AVCI isimli şahsın;

Hüseyin KARA ; “Hüseyin KARA: İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığında bir müddet öğretmen olarak çalıştı daha sonra istifa ederek Yurt Müdürlüğü ve Bölge İmamlıkları yaptı. Bir süre Gürcistan sorumluluğu yaptı, Uzak Doğu imamlığı, bir süre de Orta Doğu imamlığı görevinde bulundu.”, “Başyüceler kurulunda bulunur.”, “….. Pasifik İmamı Hüseyin KARA, …..”, “Örgütün Üst Kurulu ….. Hüseyin KARA, ….. isimli şahıslardan oluşmaktadır.”, “Hüseyin KARA; Aslen Rizeli’dir. Örgüt içerisinde bir dönem Afrika’dan sorumlu kıta imamlığı, daha sonra da Pasifik’ten sorumlu kıta imamlığı yaptığını biliyorum.”, “Hüseyin KARA firmanın yetkilisine “Siz Güneydoğu’daki baraj ihalelerine girin ben elimden geleni yaparım. Bürokrasi kısmını ben hallederim, kurumlarda birçok tanıdığımız var” dedikten sonra sohbetin ilerleyen kısmında ise “Kurumlardaki bürokratlara Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ahmet Örs Hastanesi)’nin üst katında ders ve sohbet yaptıklarını, bu nedenle birebir ilişkilerinin iyi olduğunu” söyledi.”, “ Hüseyin KARA Konya ve Antalya imamlığı yaptı” şeklinde hakkında ifadeler bulunan şahıstır. Hüseyin KARA isimli şahıs ile 7 arama/mesaj kaydının bulunduğu,

2) Murat İNAM ile 7 arama/mesaj kaydı bulunan Uğur TOMBUL isimli şahsın;

a) Ekrem DUMANLI ; “Yapıya üye olup ayrılmış veya halen aktif bir şekilde faaliyet yürüten şahıslar kim/kimlerdir? Zaman Gazetesi vs. Ekrem DUMANLI- Genel Müdür”, “Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem DUMANLI göreve gelene kadar illerde zaman gazetesi temsilcisi olan kişiler genelde o ilin imamı olan şahıslardı.”, “ Fetullah GÜLEN’in ……….ile irtibatını, uzun yıllar, Zaman Gazetesinden Ekrem DUMANLI sağlar.”, “Ekrem DUMANLI ; Kendisi Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni’dir. ……… O tarihte Ekrem DUMANLI Bahçelievler Bölge İmamıydı.”, “Cemaatin medya yapısından genel sorumlu: …..Ekrem DUMANLI …..”, “Ekrem DUMANLI’ Yozgatlı’dır. Edebiyat öğretmenliği yapmıştır bir süre. Zaman gazetesinde alt düzeyde bir görevi vardı. Daha sonra Amerika ‘ da eyalet sorumlusu oldu ardından da, Zaman Gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı halen daha yayın yönetmenidir. Gazetedeki konum itibarı ile doğrudan F. GÜLEN’ le irtibatlı bir isimdir. Hükümetle cemaatin arası iyiyken bürokratik bütün görüşmeleri yapan ve bu yapıyı en iyi tanıyan isimdir.” şeklinde hakkında ifadeler bulunan şahıstır. Ekrem DUMANLI isimli şahıs ile 14 arama/mesaj kaydının bulunduğu,

b) Ahmet Sait KAVURMACI; “bahse konu şahsın örgüt adına himmet parası topladığı” şeklinde hakkında ifade bulunan şahıstır. Ahmet Sait KAVURMACI isimli şahıs ile 34 arama/mesaj kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

Murat İnam hakkındaki diğer iddialar

İddianamede, Savcı Murat İnam’ın 5 Temmuz 2013’te, soruşturma dosyasında adı geçen Abdullah Gökoğlan adlı kişi hakkında somut deliller olmamasına rağmen dinleme kararı verdiği şu sözlerle ifade ediliyor:

2011/762 sayılı soruşturma evrakında, silahlı terör örgütü faaliyetine ilişkin bir delil olmamasına rağmen bu yöndeki vasıflandırmaya bağlı kalarak,

Kolluktan gelen talep yazılarında haklı ve ikna edici bilgi ve belgeler sunulamadığı halde, muhatapların silahlı terör örgütüyle bağlantıları ilişkilendirilmeksizin, başka surette delil elde etme imkânının bulunup bulunmadığı yeterince irdelenmeksizin soyut delillere dayanılarak, talebe konu soruşturmanın tam olarak aydınlatılabilmesi, şüphelilerin tespiti ile suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi, grubun hiyerarşik yapısının deşifre edilerek faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin suç delilleri ile birlikte yakalanabilmesi için başka türlü delil elde etme imkânının olmadığı ve suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu şeklindeki matbulaştırılan gerekçelerle,

05/07/2013 tarihinde, şüpheli Abdullah GÖKOĞLAN’ın kamuya açık yerlerdeki faaliyetlerinin ve işyerlerinin 1. kez 4 hafta süreyle teknik araçlarla izlenmesi, gizli olarak ses ve görüntü kaydı alınmasına dair talepte bulunduğu anlaşılmıştır.

Havaleler de yer aldı

İddianamede Savcı Murat İnam’ın kız kardeşinin çalıştığı eğitim kurumlarının 2010 KPPS’de çalınan sorular kapsamında başlatılan soruşturmada yer aldığı belirtildi, bu kurumlardan yapılan 857,89 liralık üç havalenin tarihlerine yer verildi.