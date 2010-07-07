-EKREM BULGUN: ''İSTİFAYA MECBUR BIRAKILDIM'' İZMİR (A.A) - 07.07.2010 - CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun, yönetim kurulu üyesi 13-14 kişinin istifa edip kendisini zor durumda bırakmaya karar verdiğini öğrendiğini belirterek, ''İstifaya mecbur bırakıldım'' dedi. Ekrem Bulgun, düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu üyelerinin istifa edeceği şeklinde sık sık yerel basında haberler çıktığını, bunun üzerine yönetim kurulunu toplantıya çağırdığını söyledi. 27 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen il kongresinde seçildiğini hatırlatan Bulgun, şunları kaydetti: ''Yönetim kurulumuz, geçen zaman içerisinde, önce parti içi barışı sağlayıp, örgütün dışa dönük çalışmaya başlamasını temin etmiştir. Ayrıca kurduğumuz komisyonlar ve il eğitim komisyonumuzun ilçelerle olan bağlantı ve çalışmaları ses getirmiş, 33. olağan kurultaydan sonra parti lehine esen rüzgarla, İzmir örgütü önümüzdeki seçimlere hazır hale gelmiştir. Ancak son günlerde basında çıkan bazı yayınlar, örgüt içerisindeki hareketlenmeler, yönetim kurulumuz üzerinde oynanmak istenen oyunlar göz önüne alınarak, genel merkezimizin de önünü açmak ve İzmir'de yine parti içi barışı sağlamak amacıyla yönetim kurulumuz, il başkanı ve üyeleri olarak istifa etmeye karar vermiştir.'' Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ekrem Bulgun, bazı kişilerin yönetim kurulu üyelerine telefonlar açtığını belirterek, ''Son günlerde basında hep 'Şu kadar yönetim kurulu üyesi istifa edecek, 4 kişi istifa etti' şeklinde haberler çıktı. 13-14 kişi istifa edip beni zor durumda bırakmaya karar vermişti. Bugün yönetim kurulunu toplantıya çağırdım ve istifa metni hazırladık. İstifaya mecbur bırakıldım'' dedi. Bulgun, kırgınlığının olup olmadığı yönündeki soru üzerine de ''CHP'ye 40 yıldır hizmet ediyorum, 8 defa geldim, gittim, kırgınlığım olmaz'' yanıtını verdi.