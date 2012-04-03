Ekrem Bora son yolculuğuna uğurlandı

78 yaşında hayata veda eden, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene yakınları ve birçok ünlü katıldı.

Törene Bora'nın eşi Gül, kızları Yasemin Bora, Lale Bora ve Sevil Kayıhan ile torunu Ekrem Kayıhan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sinema sanatçıları Perihan Savaş, Sümer Tilmaç, Selda Akkor, Kadir İnanır, Orhan Gencebay, Eşref Kolçak, Hülya Koçyiğit, Kıvanç Tatlıtuğ, Serdar Gökhan, Yusuf Bengin, Mahsun Kırmızıgül ve sanat dünyasından temsilciler ile çok sayıda seveni katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sinema dünyasına ve Türk milletine baş sağlığı dileyerek, ''Ekrem Bora 1953'te bir artist yarışmasını kazandığına göre, 60 yıldan bu yana Türkiye'de sinema dünyasında adı bilinen ve 40-50 yıl önce bu ödülleri almış bulunan, sinema sektörüne büyük hizmetler veren çok değerli bir sanatçıydı. Hepimiz onu bugün rahmetle uğurluyoruz'' diye konuştu.

İzzet Günay da Ekrem Bora için çok şey söylenebileceğini, ancak bugün kelimelerin yetersiz kaldığını, Bora'nın çok eski bir dostu olduğunu bildirdi.

Günay, Ekrem Bora'nın çok iyi bir sinema sanatçısı olmasının yanı sıra Türk sinemasına çok sayıda oyuncu ve seyirci kazandırdığını kaydederek, ''Bora'nın oyuncu tarafının yanı sıra insani tarafı da çok önemliydi. Çok sayıda insana yardımı olmuştur. Saf ve temiz bir insandı. Herkese elinden geldiğince yardım ederdi. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun'' dedi.

Sinema sanatçısı Ediz Hun da hayranlık uyardıran bir insan olan Ekrem Bora'nın gençler için çok önemli bir hoca olduğunu söyledi.

Hun, Bora'nın sinemalara çok büyük katkılarının olduğunu belirterek, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Günay ve Bora'nın sanatçı dostları, tabutu omuzlayarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği yere kadar taşıdı. Defin sırasında Bakan Günay da hazır bulundu.

Bu arada İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu tarafından törene çelenk gönderdi.

Dedesinin kıyafetleriyle geldi

Bu arada, dedesiyle aynı adı taşıyan Ekrem Kayıhan, tüm tören boyunca dedesinin tabutunun başından ayrılmadı. Ekrem Kayıhan'ın, dedesinin ayakkabıları dahil tüm kıyafetlerini giydiği öğrenildi.

Törene Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Eşref Kolçak, Salih Güney, merhum Kemal Sunal'ın eşi Gül ile kızı Ezo Sunal, Metin Serezli, Çolpan İlhan, Adnan Şenses ile çok sayıda sinema emektarı katıldı.

Ekrem Bora kimdir?

Gerçek adı Ekrem Şerif Uçak olan Ekrem Bora, 1934 yılında Ankara'da doğdu. İlkokuldan sonra Sultanahmet Devlet Basımevi Kursu'nu bitirerek mürettip ve mücellit diploması alan Bora, 1953 yılında Yıldız Dergisi'nin açtığı sinema artist yarışmasında birinci olmasına rağmen film çeviremeden askere gitti.

Bora, 1955 yılında askerlik dönüşü ilk filmi olan ''Alın Yazısı''nı çevirdi. İki yıl aradan sonra tekrar sinemaya dönen Bora, çok sayıda sinema filminde rol aldı.

İlerleyen yaşına rağmen dizi filmlerde oynamayı sürdüren Bora'nın aldığı ödüller arasında 1966 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülü ile 1991 yılında 28. Antalya Film Şenliği'nde ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülü yer alıyor.