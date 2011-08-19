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Yaşam

Ekrem Bora hastaneye kaldırıldı BODRUM (A.A)

19 Ağustos 2011 14:04

-Ekrem Bora hastaneye kaldırıldı BODRUM (A.A) - 19.08.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan sinema sanatçısı Ekrem Bora, akciğer ve mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgeye göre, tatil için Bodrum'da bulunan ''Yeşilçam''ın ünlü isimlerinden Ekrem Bora, rahatsızlanarak Özel Bodrum Hastanesine kaldırıldı. Burada muayene edilen Bora'nın midesinde ve akciğerlerinde problem olduğu belirlendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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