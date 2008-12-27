Ekranınıza kış motifleri

İşte en güzel kış temalı duvar kağıtlarını bir arada. Üstelik hepsi tek bir pakette toplandı.
Mevsime göre ekran düzeni. İnsana huzur veren, beyaz
bir örtüyle örtülmüş doğa manzaralarından kayak merkezlerinin
heyecanına, kış aylarının o özel havasını ekranınıza getirecek harika duvar kağıtları arıyorsanız doğru adrestesiniz.
CHIP Online en güzel kış temalı duvar kağıtlarını özel bir download dosyasında bir araya getirdi. Üstelik bunu yaparken sizlere bir de yılbaşı hediyesi vermek istedi ve 30 duvar kağıdını tek bir download linkinde topladı. Tüm duvar kağıtlarını 15,6 MB büyüklüğünde tek bir zip dosyası
içerisinde indirebilirsiniz. Üstelik bu dosyanın içerisinde her duvar
kağıdının hem 1.280 x 1.024, hem de 1.600 x 1.200 çözünürlüklerinde iki farklı sürümünü bulacaksınız.
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