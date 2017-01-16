"Ekonomiyi siyaset raydan çıkardı; seferberlik de ilan edilse, gece gündüz yatırım çağrısı da yapılsa faydası yok"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, yükselen döviz kuruyla ilgili olarak "Ekonominin rayına oturması için siyasi istikrarın gelmesi lazım. Türkiye’nin daha demokratik ülke olacağına inancın kuvvetlenmesi lazım" dedi. "Fethullahçılar tarafından yıkılan hukuk devletinin yeniden kurulacağı güvencesi verilmesi lazım" ifadesini kullanan Tezkan, "Bunlar olmadan. Seferberlik de ilan edilse. Gece gündüz yatırım çağrısı da yapılsa. Dolarını sat, liraya dön kampanyaları da düzenlense. İşe yaramaz. Ekonomiyi rayından siyaset çıkardı, rayına siyaset sokmalı. Başka yolu yok" diye yazdı.

Mehmet Tezkan'ın "Ekonomiyi rayından siyaset çıkardı" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Tespitler şöyle..

- Enflasyon kafa kaldırdı..

- Dolar aldı başını gitti..

- Esnaf siftah yapmadı..

- Köprüye yüzde 48 zam geldi..

- Benzin beş lirayı aştı..

- Yatırım durdu..

- İşsizlik rekor kırdı..

- Yabancı fonlar tahvil bozdurup Türkiye’yi terk etti..

- Seferberlik ilanına rağmen dövizin yükselişi durdurulamıyor..

Gerçek bu mu?

Evet..

Peki neden ekonomi rayından çıktı..

Tek bir nedeni var; siyaset..

***

Kimse önünü göremiyor..

Kimse bugünden yarını kestiremiyor..

Bu sebeple kimse para harcamıyor.. Yatırıma kalkışmıyor..

Kimse elini cebine atıp harcama yapmıyor..

Herkes durmuş bekliyor..

Belirsizliğin daha ne kadar süreceğini kimse tahmin edemiyor..

Sıkıntının sebebi bu..

***

Meclis’te Anayasa görüşmeleri var.. İkinci tur çarşamba günü başlayacak..

Hayati maddeler, rejimin gövdesi sayılan maddeler 330’un altında kalırsa ne olacak?

Yanıt yok..

İktidar partisi de, iktidar partisinin yeni ortağı da (MHP) seçime gideriz dedi..

Alın size belirsizliğin daniskası..

Ne zaman seçime gideriz..

İlkbaharda.. Mesela mayısta.. Sandıktan ne çıkar?

Soru işareti..

***

Diyelim ki; anayasa değişikliği aynen Meclis’ten geçti.. 60 gün sonra referanduma gideceğiz..

Referandumdan evet oyu çıkacağının garantisi var mı?

Yok..

Hayır oyu çıkarsa ne olacak?

İktidar partisi seçmenin tercihine saygılıyız diye parlamenter sisteme dönüş mü yapacak?

Cumhurbaşkanı fiili duruma son verip farklı mı davranmaya başlayacak?

Yoksa, buyurun sandığa mı denecek?

İktidar, halktan güvenoyu mu isteyecek?

Alın size belirsizliğin daniskası..

***

Diyelim ki, anayasa değişikliği referandumla kabul edildi..

2019’a kadar adı konulmamış; yarı başkanlık sistemine geçmiş olacağız..

Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP’nin genel başkanı olacak..

AKP Meclis grubuna da başkanlık edecek..

Bu sistemle Türkiye nasıl yönetilecek?

Siyaset nasıl şekillenecek.. Siyasi alanda ilişkiler nasıl olacak?

İlk kez olacağı için bilen yok..

Alın size belirsizliğin daniskası..

***

Diyelim ki 2019 yılına kadar iyi kötü idare ettik..

Büyük problem çıkmadı.. Veya beklediğimizden iyi gitti..

2019’dan sonra yeni bir sisteme gececeğiz..

Tam başkanlık dedikleri, post başkanlık sistemi yürürlüğe girecek..

Türkiye o zaman nasıl yönetilecek?

Bilen yok!..

Çünkü bu sistemin dünyada örneği yok..

Alın size belirsizliğin daniskası..

***

Ekonominin rayına oturması için siyasi istikrarın gelmesi lazım..

Türkiye’nin daha demokratik ülke olacağına inancın kuvvetlenmesi lazım..

Fethullahçılar tarafından yıkılan hukuk devletinin yeniden kurulacağı güvencesi verilmesi lazım..

Bunlar olmadan..

Seferberlik de ilan edilse.. Gece gündüz yatırım çağrısı da yapılsa..

Dolarını sat, liraya dön kampanyaları da düzenlense..

İşe yaramaz..

Ekonomiyi rayından siyaset çıkardı, rayına siyaset sokmalı..

Başka yolu yok..