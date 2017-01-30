Ekonomiye güven 8 yılın en düşük seviyesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında ekonomik güven endeksi yüzde 3,9'luk düşüşle, yüzde 85,7'ye indi. Bu da Nisan 2009'dan beri görülen, en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik güven endeksi ocak ayında 8 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomik güven endeksi yüzde 3,9 azalarak 85,7'ye indi. Endeksteki gerileme hizmet sektörü, reel kesim, inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Ocak ayında hizmet sektörü güven endeksi 87,5'e, reel kesim güven endeksi 100,5'e, inşaat sektörü güven endeksi 74,8'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95,9'a geriledi.

Tüketici güven endeksi ise aynı dönemde 66,9 değerine yükseldi. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. TÜİK, geçtiğimiz günlerde ekonomik güven endeksinde de revizyon yapılacağını açıklamıştı.