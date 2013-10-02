Ekonomiye 4 milyar liralık 'kurban' dopingi

Bu yıl Kurban Bayramı'nda 2,5 milyon küçükbaş, 800 bin civarında büyükbaş hayvanın kurban edileceği tahmin ediliyor. Buna göre kurban için 4 milyar lira harcanacak. Açılmaya başlayan kurbanlık pazarlarında küçükbaş hayvanların satış fiyatı 400-800 lira, büyükbaş hayvanların satış fiyatı da 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla yüzü gülecek ilk sektör hayvancılık... Açılmaya başlayan kurbanlık pazarlarında küçükbaş hayvanların satış fiyatı 400-800 lira, büyükbaş hayvanların satış fiyatı da 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık verileri doğrultusunda yapılan tahminlere göre, bu yıl 2,5 milyon civarında küçükbaş, 750-800 bin civarında da büyükbaş hayvan kurban edilecek. Buna göre Türk halkı sadece kurban için yaklaşık 4 milyar lira para harcayacak.

100 milyon liralık deri toplanacak

Kurban Bayramı'nda bu yıl Türk Hava Kurumu (THK) dışında dernek, vakıf, cami gibi kuruluşlar da deri toplayabilecek.

Bu yıl Kurban Bayramı'nda deriden elde edilecek gelirin 100 milyon lirayı aşması bekleniyor.

Adrese teslim kurban

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kurban satın alma, kesme, taşıma işlerinin zahmetli olması büyük marketlerin adrese teslim kurban satışı yapmasına neden oldu.

Kredi kartına taksitle kurban satışı da yapan bu marketlerde vatandaşlar, internet üzerinden kurbanlık siparişini verebiliyor. Din görevlisi, veteriner hekim ve noter huzurunda kesilen kurbanlar, parçalanmış bir şekilde özel koli içerisinde istenen adrese teslim ediliyor.

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek yerine hayır kurumlarına bağış yapanlar da olacak. Buna göre Türk Kızılayı 2013 yılı kurban vekalet bedelini yurt içi için 575, yurt dışı için 300 lira, TSK Mehmetçik Vakfı 545 lira, 265 dolar veya 200 Euro, Deniz Feneri Derneği de yurt içi için 560, yurt dışı içinse 240 lira belirledi.

Kasaplar da kazanacak

Kurban bayramlarının ardından et satışlarının düşmesi nedeniyle zor günler geçiren kasaplar, bayramda bilek gücünü kullanarak kazanç sağlayacak. Kurban kesim ücretleri hayvanların büyüklüğüne göre 50 ile 200 lira arasında değişiyor.

250 bin kişi sahillere gidecek

Kurban Bayramı'nın 9 gün gibi uzun bir tatil olması ve kış öncesi son güneşli günlere denk gelmesi turizm sektöründe de büyük bir hareketlilik yaratacak. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, şu ana kadar rezervasyonların gayet iyi olduğunu söyledi.

Ilıman iklim sebebiyle insanların ağırlıklı olarak kıyı bölgelerini tercih ettiğini belirten Ayık, "Eylül ayını çok iyi doluluk oranıyla bitirdik, ekimde de bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Bayramda otellerdeki doluluk oranlarımızın yüzde 100'e çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

GAP turları tamamen dolu

Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Genel Müdür Yardımcısı İhsan Alboğa da ekim ayının Avrupa'dan Uzakdoğu'ya ve Amerika'ya kadar tüm coğrafyalar için en güzel mevsim olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı tatiline bir ay kala yurt dışı turlarımız yüzde 100 doluluk oranıyla satışa kapandı. Yurt içinde ise mevcut kontenjanımızın yüzde 80'ini sattık" diye konuştu.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Mehmet Erdoğan, otobüslerde özellikle uzun hatlarda bu hafta sonundan itibaren hareketlilik başlayacağını anlatarak, "5 Ekim'den 20 Ekim'e kadar otobüslerin yaklaşık 20 bin sefer yapacağını ve 15 milyon seyahat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kredi kartına hücum

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 9 gün olması nedeniyle bayramda yapılan kredi kartı harcamasının 4 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor.