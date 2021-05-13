Ekonomistlerden Elon Musk'a 'manipülasyon' tepkisi; Attila Köksal: Yaptığı işlere saygım var ama piyasaları yönlendirme yöntemleri ahlâksızlık düzeyinde

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Ceo'su Elon Musk, şirketin bitcoin'in üretiminde artan fosil yakıt kullanımı sebebiyle bitcoin ile ödeme kabul etmeyeceklerini duyurmasının ardından bitcoin, yüzde 18'lik düşüşle 46 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar ise Elon Musk'ın kripto para borsasına manipülasyon yaptığını söyledi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan uzmanların yorumları şöyle:

Finansal Okur-Yazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal: Bitcoin hakkındaki çevresel sorunları yeni mi anlamış? Yaptığı işlere saygım var ama piyasaları yönlendirme yöntemleri ahlâksızlık düzeyinde. Tipik bir manipülatör bence.

Ekonomist Arda Tunca: Dengesiz, manipülasyon ile tahmin edemeyeceği sayıda insana zarar veren bir vahşi kapitalist. Teknoloji bilgisi evet ama ekonomi bilgisi yok. Piyasa bilgisi ifadesini özellikle kullanmadım. Ekonomi, sadece piyasa değil ve bunu çok az insan anlıyor.

Ekonomist Uğur Gürses: Elon Musk'ın düzenbazlığına iyi örnek: Herkesi kripto varlık nehrine sürükle, sonra "Bitcoin madenciliği fosil yakıta dayalı çok enerji tüketiyor" diye çark et. Sonra anlaşılsın ki; "yeşil kredi" için kuyruğa girmiş!

T24 Ekonomi Yazarı Barış Soydan: Bir tane adam kripto para piyasasını parmağında oynatıyor. Bir sözüyle coin'lerin değeri dün geceden bu yana 365 milyar dolar erimiş. Öyle veya böyle acayip bir güç.

Ekonomist İris Cibre: Tesla, karbon emisyonunun yüksek olması ve çevreye duyarlılığımız dolayısıyla artık Bitcoin ile satış yapmayacak. Sen dünyanın en büyük manipülatörüsün, Elon! Önünde saygıyla eğiliyorum"