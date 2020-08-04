Ekonomistler temmuz ayı enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık bazda 0,58 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterirken, yıllık enflasyon, baz etkisi ile haziran ayındaki yüzde 12,62 seviyesinden yüzde 11,76 seviyesine geriledi.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasından önce gerçekleştirilen beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleşmişti. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesabı yapılmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer almış; Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti.

Enflasyon, temmuz ayında piyasa beklentilerinin altında geldi. Aylık bazda yüzde 0,9 artması beklenen TÜFE, yüzde 0,58 artış gösterdi. Temmuzda aylık en yüksek artış yüzde 2,44 ile ulaştırma grubunda gerçekleşirken, gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,28 düştü.

TIKLAYIN - Temmuz ayı enflasyon rakamları beklentinin altında kaldı: Yıllık bazda yüzde 11,76

Peki ekonomistler açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?