Ekonomistler, dünya liderlerinin 'vergi cennetlerini' kapatmasını istiyor

Dünyanın önde gelen ekonomistleri siyasi liderlere vergi cennetlerinin kaldırılması çağrısı yaptı.

300'den fazla ekonomistin imza attığı mektupta, şirketlerin vergiye tabi faaliyetlerinin her ülkede açık biçimde bildirilmesini mecbur kılan yeni küresel kurallara ihtiyaç olduğunu söyleniyor.

Yardım örgütü Oxfam öncülüğünde hazırlanan mektubun imzacıları arasında '21. Yüzyılda Sermaye' ismli kitabın yazarı Thomas Piketty ve 2015 Nobel ekonomi ödülü sahibi Angus Deaton da var.

Vergi cennetlerinden en çok yoksul ülkelerin olumsuz etkilendiğini belirten ekonomistler, vergi şeffaflığı konusunda İngilitere'nin liderliği ele almasını da talep etti.

Mektup İngiltere hükümetinin bu hafta yapılacak yolsuzlukla mücadele zirvesi öncesinde yayımlandı. Zirveye 40 ülkeden siyasetçi, Dünya Bankası ve IMF'den yetkililer katılıyor.

İngiltere'nin Oxford ve London School of Economics gibi üniversitelerinden 50 profesörün imza attığı mektupta dünyadaki vergi cennetlerinin üçte birinin Birleşik Krallık'ın egemenliği altındaki topraklarda bulunduğu ve bu nedenle bu girişime İngiltere'nin liderlik etmesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta "Vergi cennetleri de dahil ülke ülke açık bilgilendirmelerin de dahil olduğu yeni küresel anlaşmalara ihtiyacımız var. Hükümetler de kendi işlerini düzenlemeli ve sorumlu oldukları tüm topraklarda şirketlerin ve yatırım fonlarından yararlanan gerçek kişiler hakkında bilgileri halka açmalı" denildi.

Ekonomistlerin mektubu zengin isimlerin varlıklarını sakladığını ortaya çıkaran Panama Belgeleri'nin sızdırırlmasından sonra hazırlandı.

"Şirketler yoksulların sırtından geçiniyor"

İmzacılardan Cambridge Üniversitesi'nde ekonomist Dr. Ha-Joon Chang BBC'ye açıklamasında mektubu imzaladığını çünkü "vergi cennetlerinin faydalı bir amaca hizmet etmediği" görüşüne katıldığını söyledi.

Dr. Chang "Bu vergi cennetleri bazı şirketlere ve kişilere insanlığın geri kalanının sırtından geçinmesine olanak sağlıyor" dedi.

Chang "Bu şirketler ve kişiler bir ülkede kamu parasıyla eğitilmiş işçileri, yolları, limanları ve o ülkenin vergi mükellfeleri tarafından ödenmiş altyapıyı kullandıktan sonra parayı kabul bir şirket içinde orada iş yapmayan başka bir ülkeye taşıyorlar. Gerçekten zarar verici" diye ekledi.

Oxfam örgütü Panama Belgeleri'nde adı geçen hukuk şirketi Mossack Fonseca tarafından kurulan şirketlerin yarıdan fazlası Biritanya Virjin Adaları gibi Britanya Deniaşırı Toprakları dahilinde şirketleşmiş.

Oxfam'ın üst düzey yöneticisi Mark Goldring "Britanya bağlantılı vergi cennetleri zengin ve güçlülerin vergiden kaçmasına inkan tanıdığı sürece İngiltere'nin yolsuzlukla ve küresel yoksullukla mücadeleki liderliğinin güvenirliği zarar görecek" dedi.

Geçen ay İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'daki vergi ve emniyet kurumları uluslararası vergi kaçırmanın önüne geçmek için veri paylaşma konusunda anlaştılar.

Anlaşmaya göre beş ülke gerçekten kimlerin varlıkları olduğunu gösteren kayıtrlarla ilgili bilgi paylaşacak.

Sadece İngiltere bu bilgiyi kamuoyuna açıklama sözü verdi.

İngiltere'nin denizaşırı topraklarında da kayıtlar ve buna benzer etkin sistemler geliştirilecek ancak bu bilgiler yalnızca hükümet yetkililerine açık olacak halka değil.